Юлия Барановская оказалась под обстрелом
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Юлия Барановская оказалась под обстрелом

Юлия Барановская оказалась под обстрелом
Ведущая Юлия Барановская побывала а аду. Телеведущая во время съемок проекта «Женщины Донбасса» попала под обстрел. Место, где находилась ведущая с командой, попало в эпицентр действий. В пресс-службе Барановской утешают: со звездой все в порядке, никто не пострадал, разве что раскурочило стоявшие неподалеку авто, сообщает «Газета.Ru».
Напомним, Барановская отправилась в командировку в Донецк ради съемок собственного проекта «Женщины Донбасса». Он будет включать 30 историй местных жительниц, оказавшихся в непростой ситуации. Ранее телеведущая предстала на редком фото с ополченцами, защищавшими Донецк. Звезда позировала вместе с Григорием Лепсом.
# Шоу-бизнес Барановская Юлия
По материалам: z-aya

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