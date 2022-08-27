Юлия Барановская оказалась под обстрелом

Ведущая Юлия Барановская побывала а аду. Телеведущая во время съемок проекта «Женщины Донбасса» попала под обстрел. Место, где находилась ведущая с командой, попало в эпицентр действий. В пресс-службе Барановской утешают: со звездой все в порядке, никто не пострадал, разве что раскурочило стоявшие неподалеку авто, сообщает «Газета.Ru».Напомним, Барановская отправилась в командировку в Донецк ради съемок собственного проекта «Женщины Донбасса». Он будет включать 30 историй местных жительниц, оказавшихся в непростой ситуации. Ранее телеведущая предстала на редком фото с ополченцами, защищавшими Донецк. Звезда позировала вместе с Григорием Лепсом.