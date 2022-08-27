Как подготовиться и когда ожидать магнитные бури в сентябре 2022 года
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Как подготовиться и когда ожидать магнитные бури в сентябре 2022 года

Как подготовиться и когда ожидать магнитные бури в сентябре 2022 года

От негативного влияния магнитных бурь страдают многие люди, поэтому чтобы защитить себя в период их действия, необходимо знать, когда будут происходить колебания магнитосферы. В сентябре 2022 года Землю накроют затяжные геоудары, которые не пощадят никого.

График магнитных бурь на сентябрь 2022 года

Согласно имеющемуся графику магнитных бурь, в первом осеннем месяце метеозависимым людям предстоит столкнуться сразу с несколькими магнитными бурями. Первые ее удары придутся на 3-5 сентября, а пик будет 4 числа. В это время сила удара достигнет 6 баллов.

Второй удар следует ожидать с 8 по 10 сентября. Сила удара этой бури будет не столь сильной, но особо чувствительные граждане все же ощутят ее последствия.


Бури, которые накроют Землю 13 и 16 сентября, будут иметь среднюю интенсивность, но все равно окажут влияние на метеопатов.

Слабая магнитная буря ожидается 22 сентября, которую ощутят только метеозависимые.

Последняя буря в сентябре произойдет с 26 по 30 число. Она будет самой продолжительной среди всех, а ее пик придется на 26 число. В этот день сила удара бури будет достигать 5 баллов. Во все остальные дни месяца магнитосфера будет спокойной, никаких серьезных колебаний не предвидится.

Какое влияние оказывает магнитная буря на людей

Негативному воздействию магнитных бурь подвергается следующая категория граждан:

  • люди с хроническими заболеваниями — в это время у них могут происходить обострения;
  • люди с болезнями сердечно-сосудистой системы — у них могут наблюдаться боли в области сердца и скачки давления;
  • женщины в положении;
  • маленькие дети;
  • метеопаты.

Статистика показывает, что около 70% населения поддаются влиянию магнитных бурь.


В этот период времени люди могут жаловаться на:

  • перепады настроения;
  • слабость;
  • апатию;
  • проблемы со сном;
  • общее недомогание;
  • скачки артериального давления;
  • учащенное сердцебиение;
  • мигрень и головокружение;
  • тошноту и рвоту;
  • появление страха;
  • злость и раздражение;
  • появление депрессивного состояния.

Больше всех в это время страдают люди с хроническими недугами, именно поэтому им следует позаботиться о себе и всегда носить необходимые препараты.

Как легче пережить влияние магнитной бури

Медики заявляют, что в период действия магнитных бурь день необходимо начинать с принятия контрастного душа.

Поскольку у многих в это время появляется мигрень, то чтобы с ней справиться, необходимо делать гимнастику, совершать утреннюю пробежку, заниматься йогой или больше гулять на улице. Физическая активность позволит улучшить циркуляцию крови и поднимет настроение.


Каждый человек может себя обезопасить от негативных влияний магнитной бури, если будет придерживаться следующих рекомендаций:

  • избавиться от вредных привычек;
  • отказаться от употребления алкогольной продукции;
  • заменить крепкий кофе на травяные чаи;
  • больше высыпаться;
  • добавить в свой рацион много свежих овощей и фруктов;
  • меньше смотреть в гаджеты перед отходом ко сну;
  • заниматься любимым делом;
  • отказаться от тяжелой физической работы;
  • не заниматься работой, которая требует повышенной концентрации внимания;
  • не управлять личным автомобилем;
  • не ездить в переполненном транспорте;
  • больше гулять на свежем воздухе;
  • принимать расслабляющую ванну и слушать спокойную музыку.

В период действия магнитных бурь у людей часто происходят скачки артериального давления, именно поэтому им необходимо его контролировать. Если все рекомендации соблюдаются, а состояние здоровья не улучшается, тогда следует вызвать скорую помощь, а не заниматься самолечением.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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