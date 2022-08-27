Как подготовиться и когда ожидать магнитные бури в сентябре 2022 года

От негативного влияния магнитных бурь страдают многие люди, поэтому чтобы защитить себя в период их действия, необходимо знать, когда будут происходить колебания магнитосферы. В сентябре 2022 года Землю накроют затяжные геоудары, которые не пощадят никого.

График магнитных бурь на сентябрь 2022 года

Согласно имеющемуся графику магнитных бурь, в первом осеннем месяце метеозависимым людям предстоит столкнуться сразу с несколькими магнитными бурями. Первые ее удары придутся на 3-5 сентября, а пик будет 4 числа. В это время сила удара достигнет 6 баллов.

Второй удар следует ожидать с 8 по 10 сентября. Сила удара этой бури будет не столь сильной, но особо чувствительные граждане все же ощутят ее последствия.





Бури, которые накроют Землю 13 и 16 сентября, будут иметь среднюю интенсивность, но все равно окажут влияние на метеопатов.

Слабая магнитная буря ожидается 22 сентября, которую ощутят только метеозависимые.

Последняя буря в сентябре произойдет с 26 по 30 число. Она будет самой продолжительной среди всех, а ее пик придется на 26 число. В этот день сила удара бури будет достигать 5 баллов. Во все остальные дни месяца магнитосфера будет спокойной, никаких серьезных колебаний не предвидится.

Какое влияние оказывает магнитная буря на людей

Негативному воздействию магнитных бурь подвергается следующая категория граждан:

люди с хроническими заболеваниями — в это время у них могут происходить обострения;

люди с болезнями сердечно-сосудистой системы — у них могут наблюдаться боли в области сердца и скачки давления;

женщины в положении;

маленькие дети;

метеопаты.

Статистика показывает, что около 70% населения поддаются влиянию магнитных бурь.





В этот период времени люди могут жаловаться на:

перепады настроения;

слабость;

апатию;

проблемы со сном;

общее недомогание;

скачки артериального давления;

учащенное сердцебиение;

мигрень и головокружение;

тошноту и рвоту;

появление страха;

злость и раздражение;

появление депрессивного состояния.

Больше всех в это время страдают люди с хроническими недугами, именно поэтому им следует позаботиться о себе и всегда носить необходимые препараты.

Как легче пережить влияние магнитной бури

Медики заявляют, что в период действия магнитных бурь день необходимо начинать с принятия контрастного душа.

Поскольку у многих в это время появляется мигрень, то чтобы с ней справиться, необходимо делать гимнастику, совершать утреннюю пробежку, заниматься йогой или больше гулять на улице. Физическая активность позволит улучшить циркуляцию крови и поднимет настроение.





Каждый человек может себя обезопасить от негативных влияний магнитной бури, если будет придерживаться следующих рекомендаций:

избавиться от вредных привычек;

отказаться от употребления алкогольной продукции;

заменить крепкий кофе на травяные чаи;

больше высыпаться;

добавить в свой рацион много свежих овощей и фруктов;

меньше смотреть в гаджеты перед отходом ко сну;

заниматься любимым делом;

отказаться от тяжелой физической работы;

не заниматься работой, которая требует повышенной концентрации внимания;

не управлять личным автомобилем;

не ездить в переполненном транспорте;

больше гулять на свежем воздухе;

принимать расслабляющую ванну и слушать спокойную музыку.

В период действия магнитных бурь у людей часто происходят скачки артериального давления, именно поэтому им необходимо его контролировать. Если все рекомендации соблюдаются, а состояние здоровья не улучшается, тогда следует вызвать скорую помощь, а не заниматься самолечением.