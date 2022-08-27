Как подготовиться и когда ожидать магнитные бури в сентябре 2022 года
От негативного влияния магнитных бурь страдают многие люди, поэтому чтобы защитить себя в период их действия, необходимо знать, когда будут происходить колебания магнитосферы. В сентябре 2022 года Землю накроют затяжные геоудары, которые не пощадят никого.
График магнитных бурь на сентябрь 2022 года
Согласно имеющемуся графику магнитных бурь, в первом осеннем месяце метеозависимым людям предстоит столкнуться сразу с несколькими магнитными бурями. Первые ее удары придутся на 3-5 сентября, а пик будет 4 числа. В это время сила удара достигнет 6 баллов.
Второй удар следует ожидать с 8 по 10 сентября. Сила удара этой бури будет не столь сильной, но особо чувствительные граждане все же ощутят ее последствия.
Бури, которые накроют Землю 13 и 16 сентября, будут иметь среднюю интенсивность, но все равно окажут влияние на метеопатов.
Слабая магнитная буря ожидается 22 сентября, которую ощутят только метеозависимые.
Последняя буря в сентябре произойдет с 26 по 30 число. Она будет самой продолжительной среди всех, а ее пик придется на 26 число. В этот день сила удара бури будет достигать 5 баллов. Во все остальные дни месяца магнитосфера будет спокойной, никаких серьезных колебаний не предвидится.
Какое влияние оказывает магнитная буря на людей
Негативному воздействию магнитных бурь подвергается следующая категория граждан:
- люди с хроническими заболеваниями — в это время у них могут происходить обострения;
- люди с болезнями сердечно-сосудистой системы — у них могут наблюдаться боли в области сердца и скачки давления;
- женщины в положении;
- маленькие дети;
- метеопаты.
Статистика показывает, что около 70% населения поддаются влиянию магнитных бурь.
В этот период времени люди могут жаловаться на:
- перепады настроения;
- слабость;
- апатию;
- проблемы со сном;
- общее недомогание;
- скачки артериального давления;
- учащенное сердцебиение;
- мигрень и головокружение;
- тошноту и рвоту;
- появление страха;
- злость и раздражение;
- появление депрессивного состояния.
Больше всех в это время страдают люди с хроническими недугами, именно поэтому им следует позаботиться о себе и всегда носить необходимые препараты.
Как легче пережить влияние магнитной бури
Медики заявляют, что в период действия магнитных бурь день необходимо начинать с принятия контрастного душа.
Поскольку у многих в это время появляется мигрень, то чтобы с ней справиться, необходимо делать гимнастику, совершать утреннюю пробежку, заниматься йогой или больше гулять на улице. Физическая активность позволит улучшить циркуляцию крови и поднимет настроение.
Каждый человек может себя обезопасить от негативных влияний магнитной бури, если будет придерживаться следующих рекомендаций:
- избавиться от вредных привычек;
- отказаться от употребления алкогольной продукции;
- заменить крепкий кофе на травяные чаи;
- больше высыпаться;
- добавить в свой рацион много свежих овощей и фруктов;
- меньше смотреть в гаджеты перед отходом ко сну;
- заниматься любимым делом;
- отказаться от тяжелой физической работы;
- не заниматься работой, которая требует повышенной концентрации внимания;
- не управлять личным автомобилем;
- не ездить в переполненном транспорте;
- больше гулять на свежем воздухе;
- принимать расслабляющую ванну и слушать спокойную музыку.
В период действия магнитных бурь у людей часто происходят скачки артериального давления, именно поэтому им необходимо его контролировать. Если все рекомендации соблюдаются, а состояние здоровья не улучшается, тогда следует вызвать скорую помощь, а не заниматься самолечением.