Как подключиться к РНИС: особенности цифрового трекера
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Как подключиться к РНИС: особенности цифрового трекера

Чтобы иметь возможность въезжать на территорию Москвы, водители грузовых автомобилей должны быть подключены к системе РНИС. Для этого можно обратиться в компанию "Теле-М" - специалисты занимаются подключением транспорта к РНИС, а также предоставляют компаниям, у которых есть автопарк, все необходимые средства для подключения к соответствующей системе.

Сегодня получить РНИС пропуск можно как путем установки специального датчика-трекера, так и путем установки мобильного приложения на смартфон водителя. Второй вариант более современный и эффективный. В статье расскажем, чем мобильное приложение лучше физического трекера, как происходит подключение к РНИС с помощью приложения и каковы преимущества такого решения.

Чем мобильное приложение лучше физического трекера

Мобильное приложение (цифровой трекер) позволяет компании с легкостью отслеживать автопарк, а также быстро подключиться к системе РНИС. Вот основные преимущества мобильного приложения:

  • стоит дешевле;
  • для установки цифрового трекера вам не нужно посещать офис или вызывать мастера. Достаточно только установить приложение на телефон, связаться с провайдером и начать пользоваться.

Какие возможности предлагает мобильное приложение

Установка специального цифрового трекера для пропуска предоставляет компаниям-перевозчикам следующие продвинутые возможности:

  • широкие возможности управления. Менеджер может эффективно управлять всеми объектами мониторинга;
  • моментальное получение информации. Руководитель компании будет получать сведения о текущем местонахождении транспорта, зажигании, остановках и прочих изменениях в режиме реального времени;
  • обновление. Для установки новых функций достаточно только установить актуальное обновление. При использовании физического трекера придется менять модуль полностью;
  • доступ к GPS и ГЛОНАСС.

Как происходит подключение

Процесс выглядит следующим образом:

  1. Скачать на телефон специальное приложение-трекер. Есть версии для любых операционных систем.
  2. Отправить заявку на подключение менеджеру "Теле-М". Специалист отправит вам логин и пароль для входа в систему.
  3. Оплатить подписку. Она нужна для отправки телеметрии на сервера РНИС.
  4. Установить приложение "Теле-М монитор". Оно нужно для визуализации данных, полученных от трекера. При необходимости вы можете пользоваться и веб-версией сервиса.

После выполнения вышеописанных действий вам остается лишь добавить необходимые данные (марка автомобиля, год выпуска, государственный номер и пр.). После этого уже можете начать пользоваться приложением.


# Бизнес

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