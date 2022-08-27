Какие премиальные авто можно выгодно привезти из-за границы: модели и цены
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Какие премиальные авто можно выгодно привезти из-за границы: модели и цены

Какие премиальные авто можно выгодно привезти из-за границы: модели и цены

В последние месяцы обеспеченные россияне стали больше интересоваться премиальными автомобилями, которые ввозят в Россию "параллельным импортом". Ruposters разбирается, какие машины выгоднее купить за границей, нежели приобретать их у отечественных дилеров.

Как утверждает эксперт по продаже и перегону иномарок Руслан Кривонос, богатые соотечественники особое внимание обращают на немецкие автомобили, в частности на Mercedes-Benz моделей S, G и GLE, а также на BMW X5 и X7. Специалист отмечает, что в текущих условиях "перегон" дорогого авто заказывают не только отдельно взятые обеспеченные люди, но и тюнинг-ателье, а также сами автомобильные дилеры, продающие элитарный продукт с наценкой.


За последние полгода россиянам стали интереснее электрокары, в том числе китайского производства. Существует небольшой спрос на большие американские пикапы, однако, как отмечает эксперт, слишком неудобная логистика и волатильность курса рубля мешает наладить постоянный перегон.

BMW X7 - одна из самых популярных моделей, которую обеспеченные россияне заказывают за границей

Немаловажно, что новые премиальные авто в Россию можно привезти только по схеме с оформлением на физическое лицо: согласно европейским санкциям, юрлица не имеют право ввозить автомобили, стоящие в среднем выше 50 тыс. евро. Ниже представлены цены на популярные у обеспеченных россиян автомобили, в список включены затраты на перевозку и таможенные платежи:


Mercedes-Benz Maybach S-Класс 580: 20–25 млн руб.
Mercedes-Benz V-класс 300: 10–13 млн руб.
Mercedes-Benz G-класс AMG 63: 25–30 млн руб.
BMW X5: 10–12 млн руб.
BMW X7: 11–12 млн руб.

По словам видеоблогера Кирилла Чернова, ведущего на YouTube канал об автомобилях, с июня по август машины в Европе подорожали приблизительно на 10%. Причиной роста цен стал повышенный спрос при ограниченном предложении. Автоэксперт подчеркнул, что "серые" автомобили премиум-сегмента даже в условиях кризиса оказываются значительно дешевле, чем за них просят российские дилеры.

Ранее Ruposters перечислил автомобили, которые можно приобрести за границей за 800 тыс. рублей. Даже несмотря на санкции и волатильность рубля, некоторые модели до сих пор стоят относительно небольших денег.

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По материалам: uposters.ru

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