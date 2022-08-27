Какие сильные молитвы о здравии мужа можно читать жене

На Руси у женщин и мужчин были разные, и все же одинаково важные роли и обязанности. Муж брал на себя ответственность за решение многих бытовых проблем, содержал всю семью и всячески ее защищал. Но и жена заботилась о благополучии своего супруга, потому что понимала, что без него будет туго и ей, и потомству. Если мужчина заболевал, то женщина могла спасти его силой своей искренней молитвы высшим силам. Какие же существуют самые действенные молитвы-обереги о здравии мужа?

Молитва Господу Иисусу Христу

Наша религия целиком и полностью обязана своим появлением Христу Спасителю и его жертве. Он не даром пострадал за нас на кресте. Как человеколюбец, он всегда слышит наши обращения к нему, особенно о здоровье и благополучии самых близких.





Жена, обеспокоенная недугом мужа, может прочитать следующую молитву. Можно быть уверенной, что скоро вы получите ответ-подсказку, как ему помочь.





Молитва Пресвятой Богородице перед иконой «Целительница»

Также одной из самых сильных молитв о здравии мужа является обращение к Матери Иисуса Христа Пресвятой Богородице. Читать эту молитву-оберег желательно в церкви перед иконой «Целительница». Если такой возможности нет, то можно сделать это дома при зажженной свече.





Считается, что такая просьба супруги помогает даже в тяжелых, а порой и безнадежных случаях. Только обязательно нужно верить в то, что просите.





Молитва Николаю Чудотворцу о здравии мужа

Святитель Николай совершил немало чудес как при земной жизни, так и уйдя в Царствие Божие. Именно потому он получил такое имя — Чудотворец.





Известно, что он исцелял больных и дарил утешение многим обращавшимся к нему. Жена тоже может испросить у святого для мужа защиты и здравия.





Молитва святому Пантелеймону Целителю

Сильная молитва о здравии может быть обращена к целителю Пантелеймону, который врачевал и даже воскрешал из мертвых.





Это говорит о том, что жена может просить об избавлении мужа от самых страшных болезней, и сила ее веры и любви обязательно поможет совершить чудо.





Сильная молитва-оберег святым бессребренникам Косьме и Дамиану

Обратиться с просьбой о здравии для мужа можно к Косьме и Дамиану, которые милостью Божией исцеляли всех болящих совершенно бесплатно.





Даная молитва будет оберегом для любимого супруга, если она исходит из уст жены. Об эффективности ее свидетельствуют реальные случаи исцелений.



