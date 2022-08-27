Картинки и поздравления с Ореховым Спасом 2022 года
Православные христиане в конце августа празднуют Третий Спас. Это один из двух Спасов, который проходит после Успенского поста. Красивые поздравления в стихах, прозе и картинках помогут создать атмосферу праздника.
Поздравления с Ореховым Спасом
Третий по счёту Спас называется Ореховый и в 2022 году он традиционно празднуется в конце лета – 29 августа. С этим праздником обязательно нужно поздравить близких, а красивые стихи и светлая проза вам в этом помогут.
***
Улетают ласточки,
Покидают нас,
И пришел ореховый,
Третий самый Спас.
Караваи новые
Подавай на стол,
Встретим осень ласково,
Спас не зря пришел!
***
Спас Ореховый нагрянул,
Поздравления принимайте,
Свои души и сердца
Для добра вы раскрывайте.
Пусть Господь дает вам силы,
В жизни пусть вам помогает,
Вера светлая по жизни
Путь всегда пусть освещает.
***
Как скорлупка от ореха
Крепким будет пусть здоровье,
Счастья вам, добра и смеха,
Вместе с искренней любовью!
Спас ореховый стучится,
Открывайте ему двери.
Пусть всё лучшее случится,
Если в Бога сильно верить!
Душевная проза с Ореховым Спасом 2022 года
Грустно, что теплое лето от нас уходит, но зато, как торжественно, с каким праздником! Поздравляю тебя с третьим Ореховым Спасом и желаю, чтобы жизнь твоя была в любое время года – яркой, солнечной и счастливой!
***
Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть в такой теплый и светлый праздник сбудутся все Ваши мечты и желания, верьте в добро и позитив, дарите окружающим счастье и делайте этот мир лучше!
***
Впусти в свое сердце Ореховый Спас, пусть Нерукотворный образ Христа освятит твою жизнь. Живи, мечтай и делай добро, а Господь во всем тебе поможет!
***
Православным Христианам слава за труд и самые добрые поздравления с третьим великим Ореховым Спасом! Главное – это верить в Господа, а все остальное непременно придет, и желания исполнятся, и жизнь улучшится!
***
Хлебный спас — светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твоё будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости и полные закрома благополучия.
***
Желаю всем верующим приятно провести Ореховый Спас и плодородного урожая! Пускай в вашем доме сегодня звонко звучит хруст орешек и урожай радует глаз. Желаю вам всегда жить со светлой верой в сердце и теплом в душе, личных успехов и добрых улыбок. Дай Бог нам всем счастья, здоровья и благополучия, с Ореховым Спасом нас!