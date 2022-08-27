Картинки и поздравления с Ореховым Спасом 2022 года

Православные христиане в конце августа празднуют Третий Спас. Это один из двух Спасов, который проходит после Успенского поста. Красивые поздравления в стихах, прозе и картинках помогут создать атмосферу праздника.

Поздравления с Ореховым Спасом

Третий по счёту Спас называется Ореховый и в 2022 году он традиционно празднуется в конце лета – 29 августа. С этим праздником обязательно нужно поздравить близких, а красивые стихи и светлая проза вам в этом помогут.





***

Улетают ласточки,

Покидают нас,

И пришел ореховый,

Третий самый Спас.

Караваи новые

Подавай на стол,

Встретим осень ласково,

Спас не зря пришел!

***

Спас Ореховый нагрянул,

Поздравления принимайте,

Свои души и сердца

Для добра вы раскрывайте.

Пусть Господь дает вам силы,

В жизни пусть вам помогает,

Вера светлая по жизни

Путь всегда пусть освещает.

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Как скорлупка от ореха

Крепким будет пусть здоровье,

Счастья вам, добра и смеха,

Вместе с искренней любовью!

Спас ореховый стучится,

Открывайте ему двери.

Пусть всё лучшее случится,

Если в Бога сильно верить!

Душевная проза с Ореховым Спасом 2022 года

Грустно, что теплое лето от нас уходит, но зато, как торжественно, с каким праздником! Поздравляю тебя с третьим Ореховым Спасом и желаю, чтобы жизнь твоя была в любое время года – яркой, солнечной и счастливой!





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Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть в такой теплый и светлый праздник сбудутся все Ваши мечты и желания, верьте в добро и позитив, дарите окружающим счастье и делайте этот мир лучше!

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Впусти в свое сердце Ореховый Спас, пусть Нерукотворный образ Христа освятит твою жизнь. Живи, мечтай и делай добро, а Господь во всем тебе поможет!

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Православным Христианам слава за труд и самые добрые поздравления с третьим великим Ореховым Спасом! Главное – это верить в Господа, а все остальное непременно придет, и желания исполнятся, и жизнь улучшится!

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Хлебный спас — светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твоё будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости и полные закрома благополучия.

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Желаю всем верующим приятно провести Ореховый Спас и плодородного урожая! Пускай в вашем доме сегодня звонко звучит хруст орешек и урожай радует глаз. Желаю вам всегда жить со светлой верой в сердце и теплом в душе, личных успехов и добрых улыбок. Дай Бог нам всем счастья, здоровья и благополучия, с Ореховым Спасом нас!