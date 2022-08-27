Киану Ривз удивил случайных знакомых, придя к ним на свадьбу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Киану Ривз удивил случайных знакомых, придя к ним на свадьбу

Киану Ривз удивил случайных знакомых, придя к ним на свадьбу

Киану Ривз посетил свадьбу случайных знакомых Джеймса и Никки Роаднайт — церемония бракосочетания проходила в отеле Fawsley в Нортгемптоншире, где в это время остановился актер.

Накануне Джеймс встретил звезду "Матрицы" в баре отеля и не упустил возможности немного с ним пообщаться. Пользуясь случаем, он полушутя пригласил актера на свою свадьбу, хотя в глубине души не верил, что тот и в самом деле придет.

Однако в самый разгар торжества к невесте подошел работник отеля и сказал, что с ней хочет побеседовать "один особенный гость" — им оказался Киану.

Это было так волнительно. Я подошла поздороваться с ним, представилась и предложила ему выпить, но он отказался и объяснил, что у него был длительный перелет, поэтому он не задержится надолго, но он был очень милым и дружелюбным, поздравил нас с нашей свадьбой,

— рассказала Никки изданию Newsweek.


Она добавила, что Киану пообщался не только с ней и Джеймсом, но также с их гостями и согласился сделать несколько совместных фотографий на память. Некоторыми из них Никки поделилась с подписчиками в соцсетях.


Никки и Джеймс признались, что они — большие поклонники Киану, особенно франшизы "Джон Уик", где он исполняет главную роль.


Тем временем поклонники Киану ждут, когда состоится его собственная свадьба. Весной этого года появились слухи о том, что он обручился со своей возлюбленной, художницей Александрой Грант — Ривза заметили в ювелирном магазине, где он, предположительно, выбирал для Алексанры кольцо.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Светлана Бондарчук рассказала о сексе в браке
Светлана Бондарчук рассказала о сексе в браке
Павел Прилучный заявил, что новая жена за него порвет любого
Павел Прилучный заявил, что новая жена за него порвет любого
70-летний девственник Анатолий Вассерман заговорил о сексе
70-летний девственник Анатолий Вассерман заговорил о сексе
Рекордную засуху в Европе устроила "Девочка"
Рекордную засуху в Европе устроила "Девочка"
Иван Ургант: «Рад вернуться к работе! Впервые за полгода наконец-то нормально накрасил глаза!»
Иван Ургант: «Рад вернуться к работе! Впервые за полгода наконец-то
Новый американский бомбардировщик "заставит нервничать" Россию
Новый американский бомбардировщик "заставит нервничать"
Никита Михалков считает, что места сбежавших звезд должны занять молодые
Никита Михалков считает, что места сбежавших звезд должны занять
Анастасия Волочкова заявила, что она благородных кровей из семьи Наполеона
Анастасия Волочкова заявила, что она благородных кровей из семьи
Сати Казанова призналась, не сыграла свадьбу
Сати Казанова призналась, не сыграла свадьбу
Павел Прилучный ходил к психотерапевту во время первого брака
Павел Прилучный ходил к психотерапевту во время первого брака
Binance заблокировала аккаунт стартапа Baking Bad из экосистемы Tezos
Binance заблокировала аккаунт стартапа Baking Bad из экосистемы Tezos
Турецкую певицу арестовали из-за шутки об извращенности религиозных школ
Турецкую певицу арестовали из-за шутки об извращенности религиозных

Топ на сегодня

Кадыров предложил СБУ по-мужски разобраться, кто из них "военный преступник"
Кадыров предложил СБУ по-мужски разобраться, кто из них "военный
Макеева в пестром платье, загоревшая Старшенбаум, стильный Ефремов. Церемония открытия 44-го ММКФ
Макеева в пестром платье, загоревшая Старшенбаум, стильный Ефремов.
Актер "Дома Дракона" Стив Туссен раскритиковал зрителей за расизм
Актер "Дома Дракона" Стив Туссен раскритиковал зрителей за
Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины
Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины
Медведев назвал цель спецоперации на Украине
Медведев назвал цель спецоперации на Украине

Еще по теме

История борьбе с депрессией Киану Ривза кочует по интернету
В кепке, с бородой и босиком: Киану Ривз снова грустит
Киану Ривз захотел сыграть Бэтмена
52-летний Киану Ривз профессионально расстрелял мишени (видео)