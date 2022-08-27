Киану Ривз удивил случайных знакомых, придя к ним на свадьбу

Вадим Карасев

Киану Ривз посетил свадьбу случайных знакомых Джеймса и Никки Роаднайт — церемония бракосочетания проходила в отеле Fawsley в Нортгемптоншире, где в это время остановился актер.

Накануне Джеймс встретил звезду "Матрицы" в баре отеля и не упустил возможности немного с ним пообщаться. Пользуясь случаем, он полушутя пригласил актера на свою свадьбу, хотя в глубине души не верил, что тот и в самом деле придет.

Однако в самый разгар торжества к невесте подошел работник отеля и сказал, что с ней хочет побеседовать "один особенный гость" — им оказался Киану.

Это было так волнительно. Я подошла поздороваться с ним, представилась и предложила ему выпить, но он отказался и объяснил, что у него был длительный перелет, поэтому он не задержится надолго, но он был очень милым и дружелюбным, поздравил нас с нашей свадьбой,

— рассказала Никки изданию Newsweek.





Она добавила, что Киану пообщался не только с ней и Джеймсом, но также с их гостями и согласился сделать несколько совместных фотографий на память. Некоторыми из них Никки поделилась с подписчиками в соцсетях.





Никки и Джеймс признались, что они — большие поклонники Киану, особенно франшизы "Джон Уик", где он исполняет главную роль.





Тем временем поклонники Киану ждут, когда состоится его собственная свадьба. Весной этого года появились слухи о том, что он обручился со своей возлюбленной, художницей Александрой Грант — Ривза заметили в ювелирном магазине, где он, предположительно, выбирал для Алексанры кольцо.

Ольга Петелина