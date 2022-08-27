Красивые картинки и открытки к празднику Успение Пресвятой Богородицы 2022 года

Один из самых больших церковных праздников, который ежегодно празднуют 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. В 2022 году торжество отмечают в воскресенье. В связи с тем, что праздник выпал на выходной день, собраться за семейным праздничным столом могут все православные. А красивые поздравительные открытки помогут создать атмосферу праздника тем родным, кто находится далеко.

Красивые поздравления в стихах и картинках

Я вас с праздником великим,

Светлым поздравляю.

В День Успения Пресвятой Богородицы

Мира всем желаю.

Пусть в сердцах живет любовь,

Радость и терпение.

Чтоб ценили каждый час,

Каждое мгновение.





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В Успение Богородицы

Примите поздравления,

Желаю веры крепкой,

Надежды и смирения.

Пускай вас Богоматерь

От горестей хранит,

А путь к добру и свету

Пусть будет вам открыт.





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Вас с Успением поздравляю,

Мира я желаю вам,

Пусть хранит вас Богоматерь

От обид, печалей, драм.

Пусть она всегда поможет,

Даст совет и защитит,

Ведь с такой поддержкой сильной

Путь к счастью вам открыт.

Поздравления в прозе с Успением Пресвятой Богородицы

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С Успением Пресвятой Богородицы! Терпимости, мира, мудрости, уважения друг к другу, добросовестности и бережливости!





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С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть в доме царит мир и благодать, а семья будет счастлива и здорова. Пусть Ангел Хранитель всегда присматривает и оберегает, пусть в небе всегда горит звезда, которая будет вести только по правильному пути.

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Мира и добра желаю в праздник Успения Пресвятой Богородицы! Пусть ангел хранит Вас от тревог и бед, и пусть молитвы Пресвятой Богородице будут услышаны!





Пресвятая Богородица в этот день вознеслась на небеса. Так пусть же свыше, с неба, она пошлет тебе и счастья, и добра!

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Спешу с благой вестью для Вас, сегодня большой праздник – Успение Пресвятой Богородицы. Я всем сердцем желаю Вам добра и бесконечной веры в небесные силы, пусть Матерь Божья Мария помогает Вам во всем и всегда.

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В день Успения Пресвятая Богородица ушла на упокой, но она по сей день не забывает ни об одном из нас. Пусть твои дела ладятся, пусть Богородица тебе всегда помогает!