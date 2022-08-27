Красивые картинки и открытки к празднику Успение Пресвятой Богородицы 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Красивые картинки и открытки к празднику Успение Пресвятой Богородицы 2022 года

Красивые картинки и открытки к празднику Успение Пресвятой Богородицы 2022 года

Красивые картинки и открытки к празднику Успение Пресвятой Богородицы 2022 года

Один из самых больших церковных праздников, который ежегодно празднуют 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. В 2022 году торжество отмечают в воскресенье. В связи с тем, что праздник выпал на выходной день, собраться за семейным праздничным столом могут все православные. А красивые поздравительные открытки помогут создать атмосферу праздника тем родным, кто находится далеко.

Красивые поздравления в стихах и картинках

Я вас с праздником великим,
Светлым поздравляю.
В День Успения Пресвятой Богородицы
Мира всем желаю.
Пусть в сердцах живет любовь,
Радость и терпение.
Чтоб ценили каждый час,
Каждое мгновение.


***

В Успение Богородицы
Примите поздравления,
Желаю веры крепкой,
Надежды и смирения.
Пускай вас Богоматерь
От горестей хранит,
А путь к добру и свету
Пусть будет вам открыт.


***

Вас с Успением поздравляю,
Мира я желаю вам,
Пусть хранит вас Богоматерь
От обид, печалей, драм.
Пусть она всегда поможет,
Даст совет и защитит,
Ведь с такой поддержкой сильной
Путь к счастью вам открыт.

Поздравления в прозе с Успением Пресвятой Богородицы

***

С Успением Пресвятой Богородицы! Терпимости, мира, мудрости, уважения друг к другу, добросовестности и бережливости!


***
С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть в доме царит мир и благодать, а семья будет счастлива и здорова. Пусть Ангел Хранитель всегда присматривает и оберегает, пусть в небе всегда горит звезда, которая будет вести только по правильному пути.

***

Мира и добра желаю в праздник Успения Пресвятой Богородицы! Пусть ангел хранит Вас от тревог и бед, и пусть молитвы Пресвятой Богородице будут услышаны!


Пресвятая Богородица в этот день вознеслась на небеса. Так пусть же свыше, с неба, она пошлет тебе и счастья, и добра!

***

Спешу с благой вестью для Вас, сегодня большой праздник – Успение Пресвятой Богородицы. Я всем сердцем желаю Вам добра и бесконечной веры в небесные силы, пусть Матерь Божья Мария помогает Вам во всем и всегда.

***

В день Успения Пресвятая Богородица ушла на упокой, но она по сей день не забывает ни об одном из нас. Пусть твои дела ладятся, пусть Богородица тебе всегда помогает!

# Общество Праздники
По материалам: rsute

Последние новости

Урожай испанских оливок оказался под угрозой из-за засухи
Урожай испанских оливок оказался под угрозой из-за засухи
Байдена уличили в желании извлечь выгоду из помощи Украине
Байдена уличили в желании извлечь выгоду из помощи Украине
Красивые картинки и открытки к празднику Успение Пресвятой Богородицы 2022 года
Красивые картинки и открытки к празднику Успение Пресвятой Богородицы
Украина захотела занять 346 миллионов долларов на закупки газа
Украина захотела занять 346 миллионов долларов на закупки газа
Какие премиальные авто можно выгодно привезти из-за границы: модели и цены
Какие премиальные авто можно выгодно привезти из-за границы: модели и
Картинки и поздравления с Ореховым Спасом 2022 года
Картинки и поздравления с Ореховым Спасом 2022 года
Трейдер рассказал о перспективах движения биткоина
Трейдер рассказал о перспективах движения биткоина
Прилучный о Брутян: «Мы встретились в торговом центре, поужинали и через три дня я предложил пожениться»
Прилучный о Брутян: «Мы встретились в торговом центре, поужинали и
Иван Ургант в онлайн-шоу сумел за три часа заработать несколько миллионов
Иван Ургант в онлайн-шоу сумел за три часа заработать несколько
Юлия Барановская оказалась под обстрелом
Юлия Барановская оказалась под обстрелом
Максим Галкин рассказал о суррогатной матери своих детей
Максим Галкин рассказал о суррогатной матери своих детей
Алла Пугачева после долгих странствий возвратилась в родные пенаты
Алла Пугачева после долгих странствий возвратилась в родные пенаты

Топ на сегодня

Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины
Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины
Медведев назвал цель спецоперации на Украине
Медведев назвал цель спецоперации на Украине
Основатель Synthetix предложил ограничить эмиссию токенов 300 млн SNX
Основатель Synthetix предложил ограничить эмиссию токенов 300 млн SNX
Кристина Бухынбалтэ заявила, что не любит Ваню Барзикова и поставила точку в отношениях
Кристина Бухынбалтэ заявила, что не любит Ваню Барзикова и поставила
Алексей Адеев ушёл с Дом-2, но будет иногда наведываться в гости
Алексей Адеев ушёл с Дом-2, но будет иногда наведываться в гости

Еще по теме

Картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы 2017: красивые открытки с пожеланиями к празднику
Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2017 года: смс-поздравления и поздравления в стихах
Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2017: самые лучшие поздравления, красивые анимации, стихотворения с праздником
Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2017 года: поздравления в стихах и смс-поздравления