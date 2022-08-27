Красивые картинки и открытки к празднику Успение Пресвятой Богородицы 2022 года
Один из самых больших церковных праздников, который ежегодно празднуют 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. В 2022 году торжество отмечают в воскресенье. В связи с тем, что праздник выпал на выходной день, собраться за семейным праздничным столом могут все православные. А красивые поздравительные открытки помогут создать атмосферу праздника тем родным, кто находится далеко.
Красивые поздравления в стихах и картинках
Я вас с праздником великим,
Светлым поздравляю.
В День Успения Пресвятой Богородицы
Мира всем желаю.
Пусть в сердцах живет любовь,
Радость и терпение.
Чтоб ценили каждый час,
Каждое мгновение.
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В Успение Богородицы
Примите поздравления,
Желаю веры крепкой,
Надежды и смирения.
Пускай вас Богоматерь
От горестей хранит,
А путь к добру и свету
Пусть будет вам открыт.
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Вас с Успением поздравляю,
Мира я желаю вам,
Пусть хранит вас Богоматерь
От обид, печалей, драм.
Пусть она всегда поможет,
Даст совет и защитит,
Ведь с такой поддержкой сильной
Путь к счастью вам открыт.
Поздравления в прозе с Успением Пресвятой Богородицы
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С Успением Пресвятой Богородицы! Терпимости, мира, мудрости, уважения друг к другу, добросовестности и бережливости!
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С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть в доме царит мир и благодать, а семья будет счастлива и здорова. Пусть Ангел Хранитель всегда присматривает и оберегает, пусть в небе всегда горит звезда, которая будет вести только по правильному пути.
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Мира и добра желаю в праздник Успения Пресвятой Богородицы! Пусть ангел хранит Вас от тревог и бед, и пусть молитвы Пресвятой Богородице будут услышаны!
Пресвятая Богородица в этот день вознеслась на небеса. Так пусть же свыше, с неба, она пошлет тебе и счастья, и добра!
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Спешу с благой вестью для Вас, сегодня большой праздник – Успение Пресвятой Богородицы. Я всем сердцем желаю Вам добра и бесконечной веры в небесные силы, пусть Матерь Божья Мария помогает Вам во всем и всегда.
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В день Успения Пресвятая Богородица ушла на упокой, но она по сей день не забывает ни об одном из нас. Пусть твои дела ладятся, пусть Богородица тебе всегда помогает!