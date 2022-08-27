Кристина Бухынбалтэ заявила, что не любит Ваню Барзикова и поставила точку в отношениях
Сегодня, 06:30 Вадим Карасев
Кристина Бухынбалтэ осознала, что у неё больше нет чувств к Ивану Барзикову. Детей заводить она тоже не хочет, поэтому на этих отношениях девушка поставила крест. Стоило Ивану Барзикову вернуться на Поляну, как Кристина Бухынбалтэ сообщила, что доверия к нему у девушки больше нет, а чувства остыли. В результате ещё в Италии Крис осознала, что всё кончено, поэтому девушка решила поставить точку в этих отношениях. Кроме того, в ближайшем будущем детей заводить она тоже не желает, вместо этого Крис хочет быть поближе к своей семье.
Сейчас у Бухынбалтэ в запасе еще три дня отпуска, которые она желает провести с матерью, сестрой и племянниками. И пусть маме Кристины не нравится её нахождение на Поляне, откладывать свое возвращение она не собирается. Девушка планирует продолжить участие в конкурсе «Королева Дом-2». Публикуя каждый день свои планы на ближайшее будущее, девушка выглядит довольно странно.
Сейчас Бухынбалтэ намеревается выиграть конкурс благодаря собственной истории, которую она уже подготовила. Также из-за неё было принято решение перенести следующий тур на целую неделю. Интересно, за какие заслуги ей настолько идут на встречу?
По материалам: life-dom2