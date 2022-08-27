Кристина Бухынбалтэ заявила, что не любит Ваню Барзикова и поставила точку в отношениях

Вадим Карасев

Стоило Ивану Барзикову вернуться на Поляну, как Кристина Бухынбалтэ сообщила, что доверия к нему у девушки больше нет, а чувства остыли. В результате ещё в Италии Крис осознала, что всё кончено, поэтому девушка решила поставить точку в этих отношениях. Кроме того, в ближайшем будущем детей заводить она тоже не желает, вместо этого Крис хочет быть поближе к своей семье.Сейчас у Бухынбалтэ в запасе еще три дня отпуска, которые она желает провести с матерью, сестрой и племянниками. И пусть маме Кристины не нравится её нахождение на Поляне, откладывать свое возвращение она не собирается. Девушка планирует продолжить участие в конкурсе «Королева Дом-2». Публикуя каждый день свои планы на ближайшее будущее, девушка выглядит довольно странно.Сейчас Бухынбалтэ намеревается выиграть конкурс благодаря собственной истории, которую она уже подготовила. Также из-за неё было принято решение перенести следующий тур на целую неделю. Интересно, за какие заслуги ей настолько идут на встречу?