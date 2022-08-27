Ксения Собчак ответила на открытое письмо Захара Прилепина: "Давайте не будем делать вид, что культурных чисток в стране нет"

Вадим Карасев

Ксения Собчак прокомментировала обращение к ней Захара Прилепина. На днях писатель адресовал журналистке открытое письмо, в котором раскритиковал ее за "сгущение красок" при упоминании о травле артистов, осуждающих военную спецоперацию на Украине. В частности, Прилепину не понравилось, что Собчак сравнила проблемы Ивана Урганта с преследованием Михаила Зощенко в сталинскую эпоху.

Рискну сказать, что <...> Ксения Анатольевна осмысленно сгустила краски. Не так давно несколько сенаторов и депутатов ГД РФ выступили с простейшей и прозрачной инициативой: навести порядок в распределении государственного финансирования культуры. И до выяснения обстоятельств не заключить контракты с рядом персонажей, что публично выступили против спецоперации. <...>

Причем — я был на этом круглом столе и своими ушами слышал прямую речь инициаторов этих запросов — в случае любого минимального действа в поддержку даже не армии, а, скажем, беженцев или раненых в ходе военных действий, инициаторы были готовы снять любые претензии в том числе и к упомянутому Урганту. Ну сходил человек в госпиталь, пусть даже не к военным, а к гражданским, повеселил, порадовал людей — и сиди себе дальше на госконтрактах. Но даже это вызвало прямо-таки истерический вой: как вы смеете обижать художников, они ничего никому не должны.

Прилепин добавил, что те, кто работает на государство и получает у него деньги, "должны уважать армию этого государства", а также посоветовал Ксении самой "сходить в госпиталь и пообщаться с донбасскими беженцами".

Ваню с собой возьмите. Они готовы с вами поговорить. Вы-то почему не готовы? И весь ваш "46-й", "Зощенко" и "травля" — все это рассеется, как дурацкий сон.





Захар Прилепин

Ксения Собчак в своем телеграм-канале согласилась, что преувеличение могло иметь место, однако призвала Прилепина принять и тот факт, что "травля, запреты, штрафы, культура отмены внутри страны" действительно существуют. Она заявила, что несогласные с политикой государства сталкиваются с отменой концертов, что у них могут "отобрать театр", как у Кирилла Серебренникова, или главное вечернее шоу страны, как у Ивана Урганта.

Есть еще с десяток артистов калибром поменьше вроде Anacondaz, Кис-Кис, Монеточки, Оксимирона, Вани Нойза. Ну камон! Разве кого-то из этих людей можно обвинить в том, что они не любят свою страну? Почему они не могут иметь свое мнение? Кто-то из этих людей выбрал уехать, но многие остались. И они не работают на госканалах и не сидят на госбюджетах. Они просто работают. Хотят петь, выступать, сочинять, играть. Но и они оказываются под запретом. <...> Давайте не будем делать вид, что у таких людей нет проблем. Да, нет официальных запретов, но вы посмотрите афиши артистов — концерты, ой, почему-то отменяются один за одним. На ТНТ, СТС и теперь даже на стриминговых платформах в любой комедийный сериал не возьмут даже тех, кто просто выставил черный квадрат. И все это знают. И вы знаете. Так что, Захар, давайте не будем делать вид, что культурных чисток в стране нет. Чисток, к которым вы лично прикладываете руку. Возможно, даже искренне.

Она сравнила Прилепина с "поздним Максимом Горьким", которого "доломали и заставили воспеть рабский труд", и отметила, что если поедет поговорить с "искалеченными лишениями, потерявшими близких и дом несчастными людьми", то не ради карьеры.

Иными словами, вы всех артистов, едущих туда, записываете в циников, озабоченных только карьерой? Вы не понимаете, Захар, что, говоря публично: "Поезжайте, живите да работайте, вас не тронут", — вы сами ужасно обесцениваете то, чего хотите добиться: эмпатии к мирным жертвам. Ведь это вы цинично своими действиями и словами превращаете простой акт человеческого сочувствия в плату за право жить и работать в стране в банальный торг. Да и вообще, вы о каких поездках в Донбасс говорите, если вы высмеяли Киркорова, который поехал в госпиталь к раненым солдатам? Вы определитесь: либо высмеивать, либо призывать всех этому примеру последовать, а то биполярка какая-то, ей-богу.

В заключение она сказала, что и в самом деле хотела бы, чтобы "все происходящее сейчас в мире было сном".

Ольга Петелина