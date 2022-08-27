Кто родился 27 августа
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Кто родился 27 августа

Кто родился 27 августа

Айдар Раисович Метшин (59 лет)

Член Комитета Государственной Думы по защите конкуренции. Образование высшее - Казанский химико-технологический институт имени Кирова, Казанский государственный университет имени Ульянова (Ленина), Академия труда и социальных отношений. С 1980 года работал слесарем по ремонту аппаратурного оборудования НПО «Нижнекамскнефтехим», затем — главным инженером зверосовхоза в Псковской области. Занимался кадровой политикой и социальными вопросами в Нижнекамске. В 1999 году избран депутатом Нижнекамского объединенного Совета народных депутатов, а также депутатом Совета муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район». В 2000-2006 годах — административный директор Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода. В 2008 году избран депутатом городского Совета и мэром Нижнекамска. В октябре 2010 года на сессии горсовета был повторно избран мэром Нижнекамска и главой муниципального района.

Алексей Юрьевич Черняк (49 лет)

Член Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. В 1995 году окончил военно-строительный факультет при Крымском институте природоохранного и курортного строительства по специальности «командное строительство зданий и сооружений». В 2010 году окончил Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины, получил квалификацию магистра государственного управления. В 2018 году в ЧОУ ВО «Балтийская академия туризма и предпринимательства» защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук под названием «Проектное управление формированием и комплексным развитием инфраструктуры яхтенного туризма: на примере Республики Крым». Майор запаса Вооруженных сил.

В этот день также родились:

Валерий Борисович Харламов (1948-1981)

Советский хоккеист, нападающий команды ЦСКА и сборной СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Впервые встал на коньки в 7 лет. Отец часто играл на катке в русский хоккей за заводскую команду и брал с собой сына, а чтобы он не мерз в неотапливаемых раздевалках, ставил его на коньки. В составе сборной СССР (включая другие турниры и товарищеские игры) провел 292 игры, забросил 193 шайбы, в еврокубках — 24 шайбы, в Кубке СССР — 21 шайба. Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира. Лучший хоккеист СССР. Один из ведущих хоккеистов СССР 1970-х годов, получивший признание как в своей стране, так и за ее пределами. Член Зала славы ИИХФ. Член Зала хоккейной славы в Торонто. Майор Советской Армии, член КПСС.

Владимир Алексеевич Андреев (1930-2020)

Советский и российский актер, театральный режиссер, педагог, президент Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой с 2012 года и до конца жизни; народный артист СССР. В 1952 году окончил актерский факультет ГИТИСа. В 1988—1990 годах — организатор, главный режиссер и художественный руководитель Театра-студии «Тест», где среди других спектаклей поставил «Лев зимой» по пьесе Голдмена и исполнил в нем роль Генри II. Преподавал в Российском институте театрального искусства. С 1972 года — заведующий кафедрой актерского мастерства, был также профессором кафедры режиссуры. Его учениками были: , Виктор Евграфов, Николай Токарев, Елена Яковлева, Виктор Раков, Борис Миронов, Борис Дергун, Сергей Бирюлин, Кристина Орбакайте и другие. Написал ряд статей по теории и практике актерского мастерства, очерки воспоминаний о творчестве, учителях, театре и кино. Являлся академиком Академии гуманитарных наук и действительным членом Международной академии театра. Был членом КПСС с 1962 года. Более 80 лет болел за «Спартак». Лауреат Государственной премии РСФСР имени К.С. Станиславского. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Фаина Георгиевна (Григорьевна) Раневская (1896-1984)

Российская и советская актриса театра и кино; лауреат трех Сталинских премий, народная артистка СССР. Кавалер ордена Ленина. Играла во многих театрах, начиная с провинциальных: Подмосковье, Крым, Ростов-на-Дону, Баку, Архангельск, Смоленск, затем в московских, включая Камерный театр, Центральный театр Красной Армии, Театр драмы, Театр имени Пушкина, а также Театр имени Моссовета. Дебютировала в кино в 1934 году в фильме Михаила Ромма «Пышка». Настоящую известность ей принесли роли Розы Скороход — «Мечта», Ляли — «Подкидыш», Матери — «Свадьба», Мачехи — «Золушка», Маргариты Львовны — «Весна». Всего на счету актрисы около 30 киноролей. Также она автор многочисленных афоризмов, которые очень точно характеризуют ее отношение к жизни, людям, кино и театру.

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По материалам: pnp.ru

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