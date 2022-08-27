Кулинарный тимбилдинг — командообразующий мастер-класс от шеф-повара
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Кулинарный тимбилдинг — командообразующий мастер-класс от шеф-повара


Тимбилдинг — это техника построения команды. Она распространяется не только на рабочее время. В последние годы активно развивается кулинарный тимбилдинг. Это своего рода кулинарный командообразующий мастер-класс, который ведут профессиональные повара.

Ведь пресловутые корпоративные посиделки, включающие поедание блюд, известны давно. А вот совместное приготовление пищи — это уже несколько другое направление. Оно помогает лучше наладить взаимодействие в коллективе, сблизить сотрудников, дать им шанс пообщаться в неформальной обстановке. После подобных вечеринок улучшается слаженность работы и в трудовые часы.

Такие мероприятия могут включать очень большое количество человек. В некоторых случаях их численность доходит до 1000. Но чаще это более узкий коллектив до 100 участников.

Этапы

Сценарий продумывается заранее. Должно быть обеспечено оптимальное соотношение между отдыхом и процессом приготовления пищи. При этом основная цель — сочетание активного полезного времяпрепровождения и тренировка командной деятельности, познавательный компонент.

Данный процесс включает следующие этапы:

  • Подбор вариантов блюд. Это могут быть блюда кухонь со всего мира.
  • Подготовка к мероприятию.
  • Встреча гостей.
  • Приветственное слово повара и его команды.
  • Приготовление пищи под их руководством.
  • Ужин, состоящий из собственноручно созданных блюд.
  • Финальный этап.

Он может включать фотографирование, вручение памятных сувениров, подачу напитков. Все этапы проходят под музыкальное сопровождение. Гостям выдаются фартуки, перчатки, чтобы они не испачкали свою одежду.

Такой тимбилдинг очень хорошо проводить в теплую погоду, на свежем воздухе. И он не обязательно должен включать пресловутое приготовление блюд на гриле. Хотя кулинарный корпоратив уместен в любое время года.

Ведь его можно провести и в стенах ресторана, другого заведения. Либо заказать выезд профессионалов в оговоренное место. В таком случае будут предоставлены и мебель, и посуда, и прочие атрибуты.

Кулинарный тимбилдинг — это необычный вид корпоратива. Как правило, такие встречи проходят весело, оставляют положительные эмоции, дают возможность приобрести полезные умения и навыки. За время мероприятия можно освоить приготовление довольно сложных блюд. И, что важно для современного человека — фотографии с подобных корпоративов хорошо смотрятся в соцсетях.

# Женское

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