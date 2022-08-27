Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать в квадрате звезд 2022

Астролог Лариса Андерсен поделилась прогнозом на будущее. НОВОЛУНИЕ🌑 27 августа в 07:55 по Мск в деве♍ Это новолуние на очень напряженных аспектах, точный квадрат Солнца и Луны с Марсом и точный квадрат Венеры с Ураном, а ещё снова формируется квадрат Сатурна с Ураном, который в прошлом году принес нам ограничение свободы, но это осенью... Квадраты в астрологии это напряженный аспект, то есть из-за одного начинаются проблемы в другом, и если их не решать, то рушатся обе стороны жизни. Сначала откат, проблема, потом максимальное приложение сил и выход на новый уровень, крутые результаты или разрушения, если ничего не делать. В квадратах сложно, но очень много энергии⚡ А в общем прогнозе это напряжение, агрессия, препятствия🤬 Общие рекомендации к новолунию: 🧹 перед новолунием, особенно в последние сутки сделайте уборку, нужно выбросить лишнее, это новолуние в деве, уборка особенно важна; 🕯️ кто умеет, делаем энерго чистки; 💫 цели и желания лучше на здоровье, деньги и материальное, инструменты для работы - новый ноутбук, решение бытовых вопросов, домашние животные, помощники и помощь в целом; 🧘 медитации и практики лучше через написание, материальные предметы, 🤼 агрессии будет много, направляйте в практики или в спорт; 🙎 ничего не делайте, не решайте на эмоциях, сначала успокоиться, но это будет непросто; ❌ переговоры и выяснение отношений отложить на другой день; 🛍️ крупные покупки можно, только если выбор сделан давно; 💇 процедуры красоты в новолуние не желательны, как и плановые медицинские; 🙍 упадок сил, сонливость, апатия, нервозность - это нормально; 🏋️ бессонница тоже может быть, 🍎 постараться не переедать, убрать чрезмерные нагрузки, алкоголь исключить или минимум; 🚙 за рулем и вообще на улице, в толпе аккуратнее, 🌑 конечно, не все можно распланировать идеально, кто-то работает, у кого-то важные дела, которые невозможно отменить, но стараться новолуния и полнолуния использовать для себя, своего подсознания, работы над собой🧘