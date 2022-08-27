Лера Кудрявцева зарабатывает на запрещенной соцсети
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Лера Кудрявцева зарабатывает на запрещенной соцсети

Лера Кудрявцева зарабатывает на запрещенной соцсети
Ведущая Лера Кудрявцева даже в тяжелые времена нашла способ увеличить свои гонорары. Российские звезды потеряли часть клиентов. Чтобы восполнить потери, Лера Кудрявцева и другие известные блогеры повысили свои тарифы на медиаплатформах. Звезды не просто придумывают контент и старательно ведут свои блоги в попытке развлечь своих фанатов. Чем больше активностей, тем больше подписчиков, а те в свою очередь привлекают рекламодателей. Многие знаменитости уже давно  монетизируют свои успехи в соцсетях и относятся к блогам как к важной части своей работы.
В результате санкций с российского рынка ушли многие производители. Количество рекламы в соцсетях звезд значительно снизилось. Эксперты отметили, что заработки звезд в социальном медийном сообществе за год претерпели существенные изменения. И здесь каждый выкручивается, как может. Артисты, телеведущие и модные блогеры не хотят терять свои доходы и менять привычный образ жизни. Чтобы восполнить потери, некоторые из них начали повышать расценки на рекламу в запрещенной соцсети. Так год назад фото и видеопосты у 51-летней Леры Кудрявцевой стоили 600 и 800 тысяч рублей соответственно. Сейчас ведущая шоу «Секрет на миллион» просит 800 тысяч за фото и 1 миллион рублей за видеорекламу. Звезда не гонится за количеством контрактов, поскольку ее работа на телевидении позволяет ей обеспечивать свою семью, сообщает Telegram-канал «Звездач».
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

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