Максим Галкин о суррогатной матери Ширининой: «Она ни в чем не виновата. Никаких тайн не раскрывала»

Шоумен рассказал, что к нему обратились родственники Елены Ширининой. Женщину долгие годы называют суррогатной мамой, выносившей детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

46-летний артист опроверг информацию о том, что Елена Ширинина выносила его детей. По словам юмориста, женщина девять лет страдает от обрушившейся на нее известности просто так. Галкин призвал «прекратить преследование».

«Елена не имеет к нам никакого отношения. Она не наша суррогатная мама. Она ни в чем не виновата. Никаких тайн она не раскрывала, она никем не ангажирована, кроме проблем и преследования эта слава ей ничего не приносит», — негодует юморист.

Он также поделился предысторией, которая имела для Ширининой такие последствия. Елену позвали на телепередачу под предлогом дать экспертный комментарий о суррогатном материнстве. Однако в эфире, до видеосвязи, ведущие намекнули зрителям на ниточки, объединяющие женщину из Казани и звездную пару.

«С тех пор эта ложь публикуется и тиражируется масштабно каждый год. Моя семья уже привыкла к лжи в СМИ, у нас уже иммунитет, но в случае с человеком неизвестным такая ложь причиняет большой вред жизни, репутации, родным», — возмущается комик.

Максим Галкин и 73-летняя Алла Борисовна состоят в браке с 2011 года. В 2013 году всю Россию облетела новость о том, что пара стала родителями. Двойню, рожденную 18 сентября, выносила суррогатная мать. Наследники звездной четы, Елизавета и Гарри, уже подросли и уже два года учатся в Первой Московской гимназии.

Сейчас супруги проживают за границей. Пока муж колесит по СНГ с концертами и периодически выезжает в Европу, Примадонна сидит с детьми, стараясь не показываться на публике. Однако недавно ее заметили на премьере фильма «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова. Певица посетила торжественное мероприятие, облачившись в черное платье с глубоким капюшоном.