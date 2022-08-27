Максим Галкин рассказал о суррогатной матери своих детей
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Максим Галкин рассказал о суррогатной матери своих детей

Максим Галкин рассказал о суррогатной матери своих детей
46-летний шоумен Максим Галкин высказался о биологической матери своих детей. Артист высказался в защиту женщины, которую называют суррогатной матерью его детей. Шоумен заявил, что Елена Ширинина не имеет никакого отношения к его семье. Елену называют женщиной, благодаря которой у телеведущего и Аллы Пугачевой появились двойняшки Гарри и Лиза. На этой неделе несколько желтых изданий сообщили, что в 2013 году 30-летняя женщина жила в Казани и открыто говорила о том, что выносила детей для звездной пары.
«Когда Бог дает возможность, физическое состояние, то почему бы нет? Может, я такой человек, но мне не было тяжело отдавать детей, потому что я знала, что приношу таким образом им счастье», — заявляла тогда Елена в эфире ток-шоу «Прямой эфир». Теперь родные Ширининой обратились к Максиму Галкину и попросили внести ясность в ситуацию. Как оказалось, еще во время записи этого шоу Елену обманули, спросив лишь ее мнение о суррогатном материнстве. Женщина высказалась, а уже потом при монтаже внесли сведения, что она якобы вынашивала Гарри и Лизу. «С тех пор эта ложь публикуется и тиражируется масштабно каждый год. Моя семья уже привыкла к лжи в СМИ, у нас уже иммунитет, но в случае с человеком неизвестным такая ложь причиняет большой вред жизни, репутации, родным. Прекратите публиковать эту ложь. Елена не имеет к нам никакого отношения. Она не наша суррогатная мама. Она ни в чем не виновата. Никаких тайн она не раскрывала, она никем не ангажирована, кроме проблем и преследования эта слава ей ничего не приносит», — эмоционально написал сегодня Галкин.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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