Вадим Карасев

Медведев: Россия проводит спецоперацию на Украине для предотвращения третьей мировой войныСюжетНаселение России:

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с французским телеканалом LCI назвал цель спецоперации на Украине.

Политик заявил, что Россия проводит специальную военную операцию, чтобы предотвратить третью мировую войну.

По его словам, если бы Украина получила поддержку и вступила в НАТО, а потом «один из сумасшедших правителей Украины начал бы военную операцию против российской территории, например против Крыма, это бы означало начало третьей мировой войны».

«Защитная» спецоперация

Медведев назвал спецоперацию на Украине защитной. По его словам, ответ Москвы будет сообразовываться с размером угроз, которые выдвигаются в отношении российской стороны.

Также политик заявил, что жертвы среди мирного населения являются следствием безобразной преступной политики Киева.

Политик добавил, что Россия не начала бы спецоперацию, если бы власти Украины восемь лет «не преследовали собственное население в Донецке и в Луганске», а также если бы НАТО не провоцировала «североатлантические устремления» Киева.

Медведев также заявил, что отказ Украины от вступления в НАТО уже не является гарантией мирного урегулирования конфликта и прекращения спецоперации. Он отметил, помимо этого, необходимо выработать гарантии безопасности России.

Перспективы присоединения республик Донбасса к России

Медведев оценил перспективы присоединения республик Донбасса к России. Он подчеркнул, что для начала там должны пройти референдумы, а затем можно будет смотреть на их результат.

25 августа секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что референдумы на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) состоятся. Он добавил, что следует реализовать все разделы народной программы и предложения «Единой России» на территории ДНР, ЛНР и взятых под контроль регионов Украины.

При этом Запад отказался признавать результаты референдумов о присоединении территорий Украины к России. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что западные государства осуждают попытки «насильственной интеграции» частей украинской территории в России. Кроме того, он исключил возможность «переговорных решений» по этому вопросу в будущем.

Ранее высокопоставленный представитель правительства США заявил, что американские власти не признают присоединения Донбасса к России. Он пообещал жесткий и быстрый ответ на подобное решение Москвы. По его словам, на Украине есть консенсус о том, что граждане против присоединения к России

Переговоры Путина и Зеленского

Медведев в интервью французскому телеканалу LCI также оценил перспективы переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Политик отметил, что переговоры уже проходили на территории Белоруссии и Турции, однако власти Украины заявили, «что нам эти переговоры не нужны, нам нужна война до победного конца или, как принято сейчас говорить, война до последнего украинца, и они уехали с этих переговоров и больше в них не участвуют».

Медведев заявил, что украинская сторона постоянно пыталась «вытащить на переговоры на высшем уровне», однако им было сказано, «что такого рода встреча может состояться только при определенных условиях».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также дал оценку потенциальным переговорам Киева с Москвой. Он назвал переговоры Украины с Россией «смертным приговором» и подчеркнул, что Зеленский настроен однозначно против них.