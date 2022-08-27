Мексика нарастила импорт из России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мексика нарастила импорт из России

Мексика нарастила импорт из РоссииМексиканские импортеры с января по июнь ввезли из России товаров на 1,193 млрд долларов

Мексиканские импортеры с января по июнь ввезли из России товаров на 1,193 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Банка Мексики, пишет РИА Новости.

Отмечается, что июнь стал вторым в истории месяцем по объему поставок. Согласно Системе экономической информации Центробанка Мексики, объем поставок из России в июне превысил 275 миллионов долларов. Больше страна закупила в мае прошлого года (283,9 миллиона долларов).

По данным Банка Мексики, за первое полугодие 2022 года объем импорта из России составил 1,193 миллиарда долларов, что на 20,85 процента больше показателей 2021-го (987,6 миллиона долларов).

Россия является основным международным поставщиком удобрений в Мексику с долей около четверти всего импорта азотных и смешанных азотных, фосфорных и калийных удобрений. Другими важными статьями импорта из России являются стальной прокат, алюминий и синтетический каучук.

Ранее аналитическое агентство InfoLine сообщило, что экспорт продовольствия из России в текущем году третий раз подряд превысит импорт, уже в первом полугодии страна могла заметно увеличить поставки соответствующих товаров за рубеж по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. По оценке агентства, в первой половине 2022 года экспорт вырос на 20-22 процента.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Глава Xbox выразил оптимизм в отношении метавселенных
Глава Xbox выразил оптимизм в отношении метавселенных
В США раскрыли неожиданного союзника России в украинском конфликте
В США раскрыли неожиданного союзника России в украинском конфликте
Бари Алибасов: «Стас Садальский очень грязный человек! Зарабатывает деньги, обмазывая всех говном»
Бари Алибасов: «Стас Садальский очень грязный человек! Зарабатывает
Блюдо для любого праздничного стола: рецепт вкусной кабачковой икры со сливочным маслом
Блюдо для любого праздничного стола: рецепт вкусной кабачковой икры
Мексика нарастила импорт из России
Мексика нарастила импорт из России
Настя Ивлеева ответила, что сделает за 1 миллиард долларов
Настя Ивлеева ответила, что сделает за 1 миллиард долларов
Обряды на растущую Луну: укрепляем здоровье, привлекаем деньги и любовь с 1 по 9 сентября 2022 года
Обряды на растущую Луну: укрепляем здоровье, привлекаем деньги и
В Европе выросли продажи электроодеял и переносных обогревателей
В Европе выросли продажи электроодеял и переносных обогревателей
Звезда «Склифосовского» Якунина: «Муж – Аверину: «Ты гораздо чаще в постели с моей женой, чем я»
Звезда «Склифосовского» Якунина: «Муж – Аверину: «Ты гораздо чаще в
День Михея Тиховея: какого святого чтит православная церковь, что можно и что нельзя делать в этот церковный праздник
День Михея Тиховея: какого святого чтит православная церковь, что
Анфиса Чехова рассказала о своей жизни в США
Анфиса Чехова рассказала о своей жизни в США
В Чечне пригрозили украинским военным Грозненским судом
В Чечне пригрозили украинским военным Грозненским судом

Топ на сегодня

Прилучный устроил волшебную свадьбу для Брутян с роскошным тортом и песнями от Стаса Михайлова и Мота
Прилучный устроил волшебную свадьбу для Брутян с роскошным тортом и
Россиян предупредили об утечке данных мошенникам за рубежом
Россиян предупредили об утечке данных мошенникам за рубежом
Юлия Савичева рассказала о ссоре с Ольгой Серябкиной
Юлия Савичева рассказала о ссоре с Ольгой Серябкиной
Первые фото со свадьбы Прилучного и Брутян появились в сети
Первые фото со свадьбы Прилучного и Брутян появились в сети
Пентагон прокомментировал сообщения о названии миссии США на Украине
Пентагон прокомментировал сообщения о названии миссии США на Украине

Еще по теме

Торговый профицит в России стал рекордным с 1994 года
Импорт в Россию из дальнего зарубежья в первом полугодии сократился на 7,7%
Профицит текущего счета платежного баланса России вырос в три раза
Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины