Михалков о Хаматовой и Белом: «Хотел бы, чтобы эти монстры не занимали места молодых и талантливых»
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Михалков о Хаматовой и Белом: «Хотел бы, чтобы эти монстры не занимали места молодых и талантливых»

Михалков о Хаматовой и Белом: «Хотел бы, чтобы эти монстры не занимали места молодых и талантливых»

Чулпан Хаматова и Анатолий Белый публично высказали свою антироссийскую позицию и уехали из страны. Их поступок осудил Никита Михалков. Свое мнение по этому вопросу он высказал в общении с прессой.


Чулпан Хаматова еще в начале весны рассказала в интервью Екатерине Гордеевой, что уехала из России и живет в Латвии. Анатолий Белый доиграл сезон в МХТ и покинул страну, так как был не согласен с действиями российских властей. Оба актера открыто осуждают родную страну.

В ходе встречи с журналистами перед открытием ММКФ Никита Михалков не мог не упомянуть имена артистов, когда его попросили ответить на вопрос — стоит ли выпускать в прокат фильмы с уехавшими звездами.

«Выпускать ли фильмы с уехавшими звездами? Нет. Они пренебрежительно отозвались о стране, где жили, работали... Это их выбор. Я, кстати, посмотрел спектакль Хаматовой, Белого и Петрушевской. На мой взгляд, это не талантливо. Я не вижу смысла сейчас осуждать. Но хотел бы чтобы их места заняли молодые, талантливые... Чтобы их не занимали эти монстры», — сказал знаменитый режиссер.

Он также не понимает, зачем надо было столько времени работать на государство, с позицией которого они не согласны. Больше того, оба являются не просто рядовыми актерами, в России они стали суперзвездами, любимцами публики, кумирами миллионов. Правда, теперь им будет трудно вернуть свой статус.

«Интересно, сколько вы продержитесь? Тут-то и выяснится, нужно ли ваше творчество людям или нет», — заявляет Никита Сергеевич.

Режиссеру также не нравится, что уехавших сейчас часто путают с теми, кто был выслан из России в 1920-х годах. По его мнению, делать этого не стоит, так как это разные личности не только по таланту, но и мировоззрению.

«Они не бросали Родину, они не приняли власть. И в результате породили фантастическую эмигрантскую культуру. Может быть, вещь довольно спорная, но я не думаю, что Шмелев написал бы «Лето Господне», а Бунин — «Темные аллеи», если бы их не выслали без России», — считает Никита Сергеевич.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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