Миллиардеры потеряли больше 30 миллиардов долларов после выступления главы ФРС

Вадим Карасев

Forbes: богатейшие миллиардеры потеряли более 30 млрд долларов после выступления главы ФРССюжетМасочный режим:

Богатейшие мировые миллиардеры потеряли более 30 миллиардов долларов после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, которое длилось около восьми минут. Об этом свидетельствуют данные Forbes.

В своем выступлении Пауэлл допустил, что в дальнейшем процентные ставки могут вырасти. После его слов американский фондовый рынок обрушился — в частности, капитал богатейшего бизнесмена планеты Илона Маска сократился на 5,4 миллиарда долларов и теперь составляет 257,3 миллиарда долларов.

В свою очередь, состояние владельца LVMH Бернара Арно упало на 4,5 миллиарда долларов, основателя Amazon Джеффа Безоса — на 6,5 миллиарда Почти на 3 миллиарда долларов каждый стали беднее инвесторы-миллиардеры Уоррен Баффет и Ларри Элистон, на 2 миллиарда долларов — Билл Гейтс.

Единственный из богатейших миллиардеров, чье состояние возросло, а не сократилось, — индийский предприниматель Гаутам Адани, который стал богаче на 1,6 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, с начала года состояние российских миллиардеров сократилось на 60 миллиардов долларов.