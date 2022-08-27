Младшая дочь Стива Джобса впервые появилась на обложке глянца

Вадим Карасев

Младшая дочь Стива Джобса Ив украсила обложку октябрьского номера японского Vogue — это первое появление начинающей модели на обложке глянцевого журнала.

Автором фотосессии выступила известный немецкий фотограф Хеджи Шин, над образом Ив работали стилист Ай Камошита и визажист Джен Майлз.





Напомним, что в марте 2022 года Ив Джобс, ранее профессионально занимавшаяся конным спортом, подписала контракт с модельным агентством DNA Models, с которым сотрудничают Кайя Гербер, Эмили Ратаковски и другие известные модели.

Карьера Ив стремительно развивается. Так, девушка уже заключила рекламный контракт с Louis Vuitton — в толстовке именно этого бренда она и снялась для Vogue Japan.





Ольга Петелина