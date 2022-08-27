Младшая дочь Стива Джобса впервые появилась на обложке глянца
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Младшая дочь Стива Джобса впервые появилась на обложке глянца

Младшая дочь Стива Джобса впервые появилась на обложке глянца

Младшая дочь Стива Джобса Ив украсила обложку октябрьского номера японского Vogue — это первое появление начинающей модели на обложке глянцевого журнала.

Автором фотосессии выступила известный немецкий фотограф Хеджи Шин, над образом Ив работали стилист Ай Камошита и визажист Джен Майлз.


Напомним, что в марте 2022 года Ив Джобс, ранее профессионально занимавшаяся конным спортом, подписала контракт с модельным агентством DNA Models, с которым сотрудничают Кайя Гербер, Эмили Ратаковски и другие известные модели.

Карьера Ив стремительно развивается. Так, девушка уже заключила рекламный контракт с Louis Vuitton — в толстовке именно этого бренда она и снялась для Vogue Japan.



Ольга Петелина
# Шоу-бизнес Звездные дети
По материалам: spletnik.ru

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