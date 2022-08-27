Можно ли играть свадьбу на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2022 года
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Можно ли играть свадьбу на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2022 года

Можно ли играть свадьбу на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2022 года

Успение Пресвятой Богородицы в православии считается одним из самых важных праздников, поэтому прежде чем планировать свадьбу на этот день, нужно узнать, можно ли это делать. Более того, важно знать обо всех возможных манипуляциях в этот день, чтобы не навлечь на себя беду.

Можно ли праздновать свадьбу в день Успения Пресвятой Богородицы


Как известно, ежегодно 28 августа православная церковь отмечает один из двенадцати самых великих праздников, а именно Успение Пресвятой Богородицы. Именно в этот день заканчивается двухнедельный строжайший пост. Исходя из этого многие считают, что это прекрасное время для того, чтобы сыграть свадьбу.

У православной церкви есть свое мнение на все это. Несмотря на то, что 28 августа заканчивается строжайший пост, и день Успение Пресвятой Богородицы принято торжественно праздновать, однако со свадьбой в этот день стоит повременить.


Конечно же, Пресвятая Богородица является покровительницей семейного благополучия, в этот день стоит разговеться и сходить на литургию. Так, во время литургии нужно устроить пир не в виде застолья, а пир духа и веры.

А вот что и нужно делать в этот день, так это отправлять сватов. Ведь традиционно, начиная с дня Успения Пресвятой Богородицы начинается период свадеб, поэтому сватов можно засылать уже с 28 августа.

Несмотря на такие традиции, церковнослужители уверяют, что идеального дня для свадьбы не существует. Да и семейная жизнь не зависит от выбранного дня для свадьбы. По их словам, она может быть идеальной лишь в том случае, если молодожены идут по правильному пути.

Что нужно сделать в праздник Успения Пресвятой Богородицы


Традиционно, как и в случае с любыми другими праздниками, первое, что нужно сделать в день Успения Пресвятой Богородицы, так это сходить в церковь. Ведь праздничная служба для верующих людей является важным элементом.

Поскольку строгий пост длился две недели, то в день Успения Пресвятой Богородицы принято разговляться, то есть широко отмечать. Издавна в деревнях было принято накрывать большой общий стол и праздновать. В современное время так уже не празднуют, тем не менее это прекрасный повод собраться всей семьей и отпраздновать.


Не стоит забывать в этот день и о помощи нуждающимся, так как милосердие Богородицы должно распространяться на всех людей. Ну и, конечно же, поскольку после праздника начинается сезон свадеб, то в этот день можно свататься.

Как выбрать день для свадьбы в августе 2022 года


Издавна люди верили в обычаи и придерживались их. Поэтому и свадьбы праздновали уже после Успенского поста и сбора урожая. Однако в современном мире мало кто этого придерживается. Да и сами церковнослужители говорят о том, что эти правила распространяются только на церковь. А для тех, кто только регистрирует брак в ЗАГСе, эти правила не распространяются.

Лучшие дни для свадьбы в августе 2022 года: 2, 3, 5, 9, 10, 12, 30 и 31 число. Венчание в августе 2022 года не проводится в дни Успенского поста. Остальные числа считаются по церковному календарю нейтральными.

Брак, заключенный в августе, будет гармоничным и в целом очень счастливым. Наиболее благоприятными датами для заключения брачного союза по лунному календарю являются 9, 16, 20, 21, 22 числа. Самые благоприятные дни для свадьбы в августе 2022 года — 9 и 16 августа.

Нейтральные даты: 2, 4, 5, 7, 12, 19, 24, 27. Неблагоприятные даты: 8, 11, 25, 26. Самыми несчастливыми датами, по мнению астрологов, являются 8 и 26 августа.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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