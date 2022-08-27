На российской дороге в аварии с участием микроавтобуса погиб ребенок

Вадим Карасев

В Красноярском крае в ДТП с микроавтобусом погиб ребенок, еще восемь человек пострадали

В Абаканском районе Красноярского края произошло ДТП с участием микроавтобуса. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным министерства, микроавтобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем. Погиб 13-летний ребенок — он был не пристегнут ремнем безопасности в микроавтобусе.

Пострадали восемь человек, шесть из них госпитализированы. На месте аварии на российской дороге работают сотрудники МВД, выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее на трассе Красноярск — Енисейск автомобиль Nissan врезался в мотоблок с прицепом, в котором передвигалась семья из пяти человек. В результате аварии погибли женщина и ребенок.