На Xbox обновили интерфейс раздела «Мои игры и приложения»
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На Xbox обновили интерфейс раздела «Мои игры и приложения»

На Xbox обновили интерфейс раздела «Мои игры и приложения»


Microsoft выпустила обновление прошивки Xbox One и Xbox Series X | S для инсайдеров, которое меняет внешний вид основного раздела «Мои игры и приложения». Инсайдеры уровня Alpha и Alpha Skip-Ahead получили обновление, которое после тестирования должно стать доступно всем игрокам.

Ниже можно видеть, как после обновления выглядит раздел «Мои игры и приложения» на консолях Xbox. Слева от боковых вкладок добавили значки. А при переходе к полной библиотеке отдельные разделы теперь отображаются вкладками. Предполагается, что в таком интерфейсе игрокам будет удобнее взаимодействовать с широкой библиотекой игр.


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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