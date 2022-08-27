Netflix закрыл сериал «Обитель зла» после первого сезона
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Netflix закрыл сериал «Обитель зла» после первого сезона

Netflix закрыл сериал «Обитель зла» после первого сезонаNetflix закрыл научно-фантастический хоррор-сериал «Обитель зла» после первого сезона

Стриминговый сервис Netflix объявил о закрытии научно-фантастического хоррор-сериала «Обитель зла» после первого сезона. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сериал по мотивам одноименной игровой франшизы вышел в онлайн-кинотеатре 14 июля. Он получил низкие оценки на платформе рецензий Rotten Tomatoes и был прохладно встречен зрителями. При этом ранее СМИ утверждали, что Netflix все-таки разрабатывает второй сезон шоу, несмотря на провал.

«Обитель зла» — американский телесериал в жанре экшен-хоррора, основанный на серии видеоигр Resident Evil. Главные роли исполнили Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф, Паола Нуньес и другие актеры.

Ранее Ассоциация голливудских критиков объявила результаты премии HCA TV Awards и назвала лучшие фильмы, сериалы и актеров года. Сериал «Белый лотос» от HBO получил сразу пять наград: «Лучший мини-сериал», «Лучший сценарий мини-сериала или фильма», «Лучшая режиссура мини-сериала или фильма», «Лучший актер второго плана в мини-сериале» (Мюррей Бартлетт) и Лучшая актриса второго плана в мини-сериале (Дженнифер Кулидж).

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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