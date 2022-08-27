Никита Михалков считает, что места сбежавших звезд должны занять молодые
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Никита Михалков считает, что места сбежавших звезд должны занять молодые

Никита Михалков считает, что места сбежавших звезд должны занять молодые
Режиссер Никита Михалков назвал эмигрировавших знаменитостей монстрами.   Чулпан Хаматова и Анатолий Белый публично высказали свою антироссийскую позицию и уехали из страны. Их поступок осудил Никита Михалков. Свое мнение по этому вопросу он высказал в общении с прессой. Чулпан Хаматова еще в начале весны рассказала в интервью Екатерине Гордеевой, что уехала из России и живет в Латвии. Анатолий Белый доиграл сезон в МХТ и покинул страну, так как был не согласен с действиями российских властей. Оба актера открыто осуждают родную страну. В ходе встречи с журналистами перед открытием ММКФ Никита Михалков не мог не упомянуть имена артистов, когда его попросили ответить на вопрос — стоит ли выпускать в прокат фильмы с уехавшими звездами. «Выпускать ли фильмы с уехавшими звездами? Нет. Они пренебрежительно отозвались о стране, где жили, работали... Это их выбор. Я, кстати, посмотрел спектакль Хаматовой, Белого и Петрушевской. На мой взгляд, это не талантливо. Я не вижу смысла сейчас осуждать. Но хотел бы чтобы их места заняли молодые, талантливые... Чтобы их не занимали эти монстры», — сказал знаменитый режиссер.
Он также не понимает, зачем надо было столько времени работать на государство, с позицией которого они не согласны. Больше того, оба являются не просто рядовыми актерами, в России они стали суперзвездами, любимцами публики, кумирами миллионов. Правда, теперь им будет трудно вернуть свой статус. «Интересно, сколько вы продержитесь? Тут-то и выяснится, нужно ли ваше творчество людям или нет», — заявляет Никита Сергеевич Teleprogramma.pro. Режиссеру также не нравится, что уехавших сейчас часто путают с теми, кто был выслан из России в 1920-х годах. По его мнению, делать этого не стоит, так как это разные личности не только по таланту, но и мировоззрению. «Они не бросали Родину, они не приняли власть. И в результате породили фантастическую эмигрантскую культуру. Может быть, вещь довольно спорная, но я не думаю, что Шмелев написал бы «Лето Господне», а Бунин — «Темные аллеи», если бы их не выслали без России», — считает Никита Сергеевич.
# Шоу-бизнес Михалков Никита
По материалам: z-aya

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