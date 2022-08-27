Новый американский бомбардировщик "заставит нервничать" Россию

Вадим Карасев

Передовой американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider, первый полет которого состоится в начале следующего года, вынуждает "нервничать" Россию и Китай. Об этом в материале для портала 19FortyFive пишет эксперт Стив Балестриери.

Как считает обозреватель, 100 самолётов B-21 Raider в следующие 30-40 лет станут основной ударной силы так называемой "ядерной триады" (баллистические ракеты, атомные подводные лодки, стратегические бомбардировщики) США. Балестриери предположил, что B-21 Вашингтон сможет использовать в качестве инструмента сдерживания "экспансионизма Китая в южной части Тихого океана".

По мнению журналиста, B-21 Raider обещает быть наиболее высокотехнологичным американским стратегическим бомбардировщиком. В перспективе модель превзойдёт и заменит стоящие сейчас на вооружении ВВС США B-1B Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress. Балестриери подчеркнул, что B-21 Raider может получить в качестве дополнительного вооружения ведомые беспилотники, которые значительно увеличат радиус боевого применения бомбардировщика.

"Raider сможет преодолевать противовоздушную оборону противника в любой точке мира, поражать цели и благополучно возвращаться домой, чего не могут сделать 90% нынешнего парка американских бомбардировщиков", — пишет автор материала для 19FortyFive.

Ранее стало известно, что Белый дом и Пентагон активно работают над созданием средств противодействия российскому гиперзвуковому оружию. Минобороны США уже разработало концепцию эффективного применения данного вооружения, которая "отличается" от алгоритмов, используемых ВС России и Китая.