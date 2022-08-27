Новый геймплей Goat Simulator 3 — самой безумной игры этого года

Вадим Карасев





После первых демонстраций Goat Simulator 3 стало понятно, что разработчики стремятся увеличить в разы градус безумия, который был в прошлой части. Проект выходит только на новых консолях, что позволяет разработчикам реализовывать свои самые необычные идеи.

Сегодня портал IGN представил новое видео по игре Goat Simulator 3, где можно видеть, что проект не зря уже прозвали «самым безумным в этом году». Козы в Goat Simulator 3 могут разрушать практически все, что видят на своем пути, при этом появились разнообразные новые игровые механики, а еще веселее игру должен сделать кооператив.

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Напомним, Goat Simulator 3 выходит 17 ноября 2022 года на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.