Обряды на растущую Луну: укрепляем здоровье, привлекаем деньги и любовь с 1 по 9 сентября 2022 года

Вадим Карасев

Рост Луны придает сил и энергии для активного развития. В сентябре 2022 года каждый сможет изменить жизнь к лучшему благодаря простым и проверенным обрядам. С их помощью удастся привлечь счастье, обрести стабильность и любовь.

Во все времена люди старались использовать энергетику ночного светила себе во благо. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают провести несколько обрядов в фазу роста Луны, чтобы поправить материальное положение, укрепить иммунитет и найти счастье в личной жизни. Проводить обряды стоит после заката, когда Луна покажется на небосводе.

Денежный обряд на растущую Луну

Для того, чтобы в доме водились деньги, важно найти для них укромное место и надежное вместилище. Для этих целей можно использовать копилку, причем сделать ее своими руками. Украсить копилку можно денежными знаками, изображениями полных кошельков и прочими атрибутами, ассоциирующимися с достатком. Каждый день в копилку кидают монеты или купюры, приговаривая:

«Луна растет, финансы мои умножает, дом от бедности избавляет. Как копилка звоном монет и шелестом купюр наполняется, так и счастье в жизни появляется».

Важно не открывать копилку до тех пор, пока она не заполнится, не тратить накопленное в период, когда Луна убывает, а также не забывать о регулярном пополнении.

Обряд на любовь в августе 2022 года

Обрести взаимное счастье, укрепить отношения или избавиться от одиночества поможет обряд со свечой. После заката на стол ставят красную свечу. Ее зажигают и всматриваются в пламя, приговаривая:

«Огонь любви разжигаю, счастье в жизнь приглашаю. Яркая свеча все невзгоды сожжет, беды от меня отведет. Луна растет, любовь привлекает, меня в беде не оставляет».

Свече дают погореть около получаса. В это время на листке бумаги пишут о том, что нужно для счастливой и взаимной любви, помещают в конверт и запечатывают свечным воском. В день Полнолуния конверт сжигают.

Обряд на укрепление здоровья в период роста Луны

Укрепить здоровье в период роста Луны не составит труда. Для этого нужно набрать родниковой или ключевой воды оставить ее на ночь на подоконнике, а затем убрать в прохладное теплое место. Воду понемногу добавляют в еду и питье, приговаривая:

«Вода живая из недр земли вышла, всех напоила, жизнь дала, здоровье укрепила. Воду на лунном свете настою, иммунитет свой укреплю».

Еще один способ — заговор на средства ухода: крема, маски, шампуни. Их также выставляют на подоконник, читая заговор:

«Любое средство мне помогает, красоту и молодость возвращает. Как Луна растет, так и здоровье мое укрепляется, иммунитет повышается».

Использовать косметику можно сразу после заговора.

Энергетика растущей Луны подходит не только для обрядов и ритуалов, но и для активных действий. В начале сентября каждый сможет привлечь успех, если не побоится сделать шаг вперед и будет развиваться всестороннее.