Опасная находка: вещи, которые нельзя поднимать с земли

Каждая вещь обладает своей собственной «душой», а также впитывает энергетику владельца. Поэтому эзотерики не рекомендуют поднимать найденные вещи. Опасные находки таят в себе разрушительную энергетику, способную вмиг разрушить вашу прекрасную и счастливую жизнь.

ТОП-10 вещей, которые нельзя поднимать с земли

Кольца

Любые украшения, найденные на улице, — символ несчастья. Но особое значение имеет кольцо. Нет ничего сильнее, чем связь энергетического поля владельца с драгоценным металлом. Через кольцо можно передать порчу, несчастную любовь, разлуку и даже венец безбрачия. Специалисты по эзотерике не рекомендуют примерять на себя украшения близких людей, не говоря уже о тех, которые вы подобрали на улице.





Браслеты

Еще одна разновидность украшений, однако речь пойдет о браслетах из ниток или бисера. Данный предмет — это мощный оберег, сделанный собственными руками. «Защитник» личного благополучия теряется неслучайно: обычно он рвется и слетает с руки от переизбытка негатива. Потерявшему не составит труда сделать новый талисман, а вот человеку, который подобрал браслетик, грозят неприятности и черная полоса.

Наручные часы

Биополе человека тесно связано с этим магическим предметом. Особенно эту связь можно наблюдать после смерти владельца. Часы останавливают ход, как только человек, носивший их продолжительное время, отходит в мир иной. При соприкосновении с этим предметом вы заберете себе все болезни и несчастья прошлого владельца.

Нательные крестики

Крестик, который призван защищать и ограждать своего владельца от несчастья, невезения и дурного воздействия, при потере становится мощным энергетическим оружием. Такой предмет может изменить вашу судьбу, сделав ее похожей на удел другого человека. Иными словами, вы разделите все грехи и зло с прошлым обладателем нательного крестика.

Любые монетки

Монета — это энергетический талисман, впитывающий в себя негативную энергетику извне. Чаще всего их выбрасывают на улице по истечении позитивного воздействия. Скопленная за долгие годы разрушительная энергия обрушится на вас, как только вы прикоснетесь к этому предмету. К тому же это излюбленный метод колдунов и магов: с помощью монеты переносить финансовое неблагополучие с одного человека на другого.

Мягкие игрушки

С виду эта милая и безобидная вещица при соприкосновении может передать вам порчу, сглаз, колдовство. Особенно опасными считаются самодельные куклы. Через них осуществляется мощное воздействие на энергетику человека при помощи магических ритуалов Вуду.

Острые предметы

В основном негативной энергией обладают булавки и иголки, найденные на улице или на пороге вашего дома. Через них наводят порчу и черные привороты. Также данные предметы имеют обережные свойств, они способны защищать своего хозяина. Но это не относится к тем вещам, которые вы обнаружили на улице.

Ключи

Ключами запирают не только двери и замки, ими также запирают несчастья при помощи магических ритуалов. Подобранным предметом вы откроете дверь, через которую в вашу жизнь с легкостью попадут несчастья, болезни и тревоги.

Зеркала

Зеркало таит в себе магическую силу. С его помощью люди корректируют собственную судьбу, наводят порчу и сглаз. Также зеркальная поверхность таит в себе прошлое, в частности все негативное, что раньше происходило с ее владельцем. Не стоит даже смотреться в чужое зеркальце, если не хотите, чтобы все былое отразилось на вас.

Расчески

Эти вещички напрямую связаны с владельцем, его мыслями, образами и взаимодействием с миром. Нередко применяются в качестве магических атрибутов. Через них осуществляются крепкие привороты и страшные заговоры.

Что делать с находкой

Эзотерики категорически не рекомендуют поднимать с земли, а тем более забирать находку себе. Пусть она останется там, где ее оставили или потеряли.

Если вы вдруг нашли один из перечисленных предметов, то, согласно распространенной примете, лучше обойти его стороной. Он может нести в себе негатив, который остался от предыдущего хозяина.