Ореховый Спас в 2022 году: обряды на удачу, процветание и любовь

Вадим Карасев

Череду Спасов завершает Ореховый или Хлебный. В день народного праздника соблюдают традиции, а также проводят множество обрядов, направленных на привлечение благополучия и счастья.

Ореховый Спас отмечают ежегодно в одну и ту же дату. 29 августа 2022 года по традиции многие отправятся в лес, чтобы собрать урожай орехов. Эти дары леса считаются символами удачи, и с ними связано множество примет. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести в день праздника несколько обрядов, чтобы привлечь процветание и удачу, а также обрести счастье в личной жизни.

Привлечение удачи на Ореховый Спас

Самый простой способ создать сильный талисман на удачу. Для него нужно найти подходящий орешек. Если поблизости нет лещины, то сгодится и покупной. Выбирают орешек тщательно, чтобы на нем не было изъянов. Понравившийся орех зажимают в левой руке и несут домой, про себя приговаривая:

«Талисман удачи себе создаю, в жизнь благополучие привлекаю. Проблем больше не знаю».

Орешек кладут на подоконник и оставляют на сутки, а затем помещают в мешочек из натуральной ткани и носят с собой, никому не показывая и не передавая. В моменты, когда особенно нужна удача, орешек достают и шепчут:

«Удача, ко мне приди, от бед любых огради».

Как привлечь процветание на Ореховый Спас

С древних пор в дни Спасов принято помогать окружающим, и Ореховый Спас — не исключение. Обрести счастье и сделать так, чтобы дом был полной чашей, не составит труда. Для этого пекут лакомые угощения и дают их всем, кто постучится в дверь. Не проходят и мимо чужой беды, помогая тем, кто нуждается в поддержке.

Большой удачей в день Орехового Спаса остается встреча с трехцветной кошкой. Особенно повезет тем, кто возьмет себе котенка. Приютив бездомное животное, люди привлекают в свою жизнь богатство и счастье. При встрече с животным проговаривают:

«Три цвета удачи и счастья на пути не просто так не появляются. Кошку глажу, счастье приважу. Кошку покормлю — удачу привлеку».

В праздничный день можно посетить приют и уделить внимание животным, которые нуждаются в заботе, а также посильно помочь любой волонтерской организации.

Обряд привлечения любви 29 августа 2022 года

Обрести счастье в личной жизни получится благодаря орехам. Несколько спелых ядер кладут на блюдечко, ставят рядом красную свечу и зажигают ее. Через несколько минут орешки съедают по одному, приговаривая:

«Орехами лакомлюсь, счастье привлекаю, любовь в дом и сердце впускаю. Как свеча горит, так и сердце пожаром горит. На яркое пламя суженого/суженую приглашаю, дверь радушно открываю. Приходи, орехами угостись. Одиночество мое прекрати, счастье мне подари».

Свече дают погореть еще несколько минут, а затем тушат.