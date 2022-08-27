Павел Прилучный ходил к психотерапевту во время первого брака
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Павел Прилучный ходил к психотерапевту во время первого брака

Павел Прилучный ходил к психотерапевту во время первого брака
Актер Павел Прилучный раскрыл неожиданные подробности личной жизни. Артист не любит ничего рассказывать о своей личной жизни. Но в интервью Надежде Стрелец актер приоткрыл занавес и признался, что ему непросто было в браке с Агатой Муцениеце. «Когда жил с первой женой, то обращался к психотерапевту, тогда это было необходимо. Сейчас я не вижу в этом смысла, у меня теперь все хорошо», - заявил он.
На этой неделе, напомним, Павел Прилучный женился на армянской актрисе Зепюр Брутян. Артист признается, что счастлив в отношениях. «Мы полностью сходимся по характерам, у нас одни ценности», - добавил Павел.
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

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