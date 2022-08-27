Павел Прилучный рассказал о разводе, втором браке и отношениях с Мирославой Карпович: "Мы не говорили, что мы парень и девушка"
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Павел Прилучный рассказал о разводе, втором браке и отношениях с Мирославой Карпович: "Мы не говорили, что мы парень и девушка"

Павел Прилучный рассказал о разводе, втором браке и отношениях с Мирославой Карпович: "Мы не говорили, что мы парень и девушка"

На YouTube-канале Надежды Стрелец вышло интервью с Павлом Прилучным. В нем актер, недавно сыгравший свадьбу с коллегой по сериалу "В клетке" Зепюр Брутян, откровенно ответил на вопросы о личной жизни – о разводе с первой женой Агатой Муцениеце, отношениях с Мирославой Карпович и встрече с нынешней супругой. Собрали самые интересные цитаты.


О разводе с Агатой Муцениеце

Я вообще был жутко подавленный эти три года после развода, это были три года ада, честно говоря. Я поседел, чего только не было. На самом деле, если бы не Мира (Мирослава Карпович. – Прим. ред.), я бы, наверное, не вытянул это время, я ей очень благодарен. Она правда была тем человеком, который был [рядом] в самые худшие минуты моей жизни, помогал словом и делом.

Павел объяснил, почему почти не комментировал развод, в то время как Агата не раз отзывалась о нем не лучшим образом, а однажды обвинила его в рукоприкладстве.

Во-первых, я не смогу никогда сказать плохо о матери своих детей. Ни в какой ситуации, что бы ни происходило. Я считаю это неправильным и некорректным. Во-вторых, перед кем мне было оправдываться? Перед желтой прессой или теми глупыми людьми, которые пытаются влезть в жизнь и написать свой комментарий? Я не видел смысла. Как ты ни напишешь, все равно будешь неправ. В разводе, я считаю, виноваты всегда оба. А то, что на меня так взяли и все это слили очень здорово – ну хорошо, я согласен, обливайте, если так ей легче было все это переживать. Я – мужчина, я потерплю.

Он добавил, что не всегда во всем виноват мужчина, что доказывает пример Джонни Деппа, но подчеркнул, что сейчас у него с Агатой прекрасные отношения и что она "правильно себя ведет", а он рад ее успехам в карьере. По словам Павла, в сложный жизненный период ему очень помогла Мирослава Карпович, но это не были отношения двух влюбленных.

Мирослава КарповичО Мирославе Карпович

Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это СМИ писали. Мира – замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно и она мне очень помогла в свое время, и я ей помог. На тот момент мы были нужны друг другу как люди. Но мы никогда не говорили и не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить, мне так жалко девчонку было, потому что она столько натерпелась. Честно говоря, это ужасно. А говорить что-то и оправдываться я не видел смысла.

Что касается Зепюр Брутян – Прилучный признался, что познакомился с ней еще когда был женат на Агате Муцениеце, но тогда между ними не было ничего кроме дружбы.

О знакомстве с Зепюр Брутян

Она мелкая была совсем. Она еще сама по себе маленькая, миниатюрная. Но я всегда смотрел на нее, и мне очень нравилось, как она ставит себя, как она ведет себя с мужчинами. Она никогда не даст к себе подойти, что-то сделать не так, по-хамски. Она себя очень правильно несет, мне это так всегда нравилось. Она скромная очень. <...> Мы сходимся по характерам и мне не надо ничего менять в своей манере поведения. Мы друг друга очень хорошо понимаем, у нас одинаковая ментальность и воспитание, у нас одни жизненные ценности.


Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Павел заявил, что после встречи с Зепюр он захотел снова стать отцом, хотя после развода был уверен, что детей у него больше не будет.

Напомним, что Прилучный и Брутян поженились 25 августа на вилле "Ротонда" в Одинцово.


Ольга Петелина
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По материалам: spletnik.ru

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