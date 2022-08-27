Павел Прилучный заявил, что новая жена за него порвет любого
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Павел Прилучный заявил, что новая жена за него порвет любого

Павел Прилучный заявил, что новая жена за него порвет любого
Актер Павел Прилучный рассказал о своей новой жене. Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный заявил в интервью Надежде Стрелец о том, что на данный момент жизни он абсолютно счастлив. И его главная поддержка - это жена Зепюр Брутян.
«Впервые в жизни женщина за меня порвет, я в ней уверен на 100%, - пошутил Прилучный. - Я очень рад, что ее так воспитали. Никогда в жизни со мной не было рядом человека, который бы давал такую уверенность в себе». Прилучный, напомним, женился на Брутян через три дня после свидания. Актер признался, что нашел в девушке все те качества, которые так давно искал.
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

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