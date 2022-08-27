Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины
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Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины

Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК NASAMS для УкраиныПентагон США заключил контракт с Raytheon на $182 млн на закупку ЗРК NASAMS для Украины

Пентагон США заключил контракт с оборонным подрядчиком Raytheon на 182 миллиона долларов на закупку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сумма контракта с твердо фиксированной ценой составляет 182 295 333 доллара США. Средства на заключение контракта были выделены за счет Инициативы содействия безопасности Украины.

24 августа президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон предоставит украинскому государству крупнейший пакет военной помощи на сумму 2,98 миллиарда долларов. На полученные деньги Киев сможет закупить системы ПВО, артиллерийское вооружение и боеприпасы, системы радиоэлектронной борьбы, чтобы «продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе».

По данным агентства Bloomberg, в рамках нового пакета военной помощи США направят Украине шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и 300 тысяч артиллерийских и минометных снарядов. Помимо прочего, Украина получит финансовые средства на обучение военных.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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