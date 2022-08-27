Певица Валерия поделилась редким фото со старшим сыном, обосновавшимся в Швейцарии

Певица Валерия показала старшего сына Артемия Шульгина в день его рождения. Наследнику артистки исполнилось 28 лет. Валерия решила поделиться с поклонниками своей радостью. Накануне, 25 августа, день рождения у ее старшего сына. Артемию Шульгину исполнилось 28 лет. Артистка решила публично поздравить именинника и показала фото с ним в соцсетях. Сын певицы вместе с женой Натальей Коренной живет в Швейцарии. У Артемия Шульгина есть своя музыкальная студия в Монтре.«Темочка, дорогой мой мальчик, с Днем рождения тебя! Ты умный, талантливый, целеустремленный, а самое главное —человек с большой буквы. Восхищаюсь твоими умением дорожить близкими и друзьями, твоей готовностью всегда прийти на помощь, на тебя всегда и во всем можно положиться. Будь здоров, мой хороший, счастлив, пусть все у тебя получается! Горжусь тобой и очень люблю❤️❤️❤️» — написала артистка. «Какой у вас замечательный вырос сын! Наши искренние поздравления!», «Поздравляю Артемия!!!Пусть все его мечты сбудутся!!!», «С днём рождения сыночка! Всего ему наилучшего!», «У вас все детки такие замечательные ❤️ Заслуга МАМЫ🙏🏻», «Красавец какой», — откликнулись поклонники в соцсетях.Напомним, старший сын Валерии тайно женился на своей возлюбленной. Роскошного торжества не было. Пара расписалась в мэрии города Монтре в Швейцарии, а потом отправилась в ресторан с друзьями. Звездных мамы и отчима Артемия не было. Юноша позвонил певице всего за сутки до регистрации. Валерия и Иосиф Пригожин были ошарашены такой новостью, но, конечно, обрадовались. Артемий и Наталья стали мужем и женой 8 июля 2019 года. Сын певицы учился вместе со своей возлюбленной в школе в Швейцарии и в университете. Наталья Коренная родом из Новокузнецка. Девушка на год младше Артемия. По образованию невестка Валерии ивент-менеджер и психолог.