Погребняк наехала на Тарасова: «Теперь и жена твоя на Оле пиарится, но заработать не получится!»

Дмитрий Тарасов, запустив новый проект, связался с Ольгой Бузовой. Футболист хотел, чтобы бывшая жена приняла участие в его шоу, но не тут-то было. Ведущая не просто отказала спортсмену, но и припомнила все его грехи.

Ольга Бузова не будет работать с футболистом, потому что помнит боль, которую он причинил (после развода Дмитрий забрал у ведущей машину и дом). Мария Погребняк и вовсе не понимает, как у Тарасова хватило наглости написать бывшей с просьбой о сотрудничестве.

«Личное — непубличное», — именно так говорил Дима Тарасов (бывший муж Бузовой, так понятнее) о своей жизни с Олей, именно по этой причине, с его слов, подал на развод. И что, ты, Дим, теперь делаешь? Пишешь сообщение Оле, но даже не дождавшись ответа, сообщаешь о его содержании СМИ, это же хайп чистой воды!» — возмущается блондинка.

Мария попросила Дмитрия, а также его новую супругу Анастасию Костенко оставить Ольгу в покое и заняться своими делами. «Реально накипело! Сколько можно пиариться, еще и жена его присоединилась. Хорошо, у детей нет соцсетей. Но я рада, что благодаря наглому предложению Димы о сотрудничестве, вся страна узнает, кто был прав, конечно — Бузова. Дима предлагает Оле перемирие, а ведь войну затеял именно он! Дима, это ведь именно ты слил фотки своей жены в Интернет! Ты более трех лет уничтожал ее репутацию. Сейчас ты даже не нашел в себе силы извиниться за все, что совершил, но побежал к Ольге за помощью. Хоть себе не ври, опять ты на ней хотел заработать, не получится!» — добавила 33-летняя Погребняк.

Блондинка переживает за состояние Бузовой, ведь, по ее мнению, Тарасов еще долго не отцепится. Интуиция Марии подсказывает, что Дмитрий вновь попытается связаться с Ольгой.

«Я помню как Дима вел себя не по-мужски, забрав машину, дом, в который Оля вложила всю душу. Я видела, как переживала развод подруга, это были ее первые серьезные отношения, первый брак, тогда она была готова жертвовать всем ради Димы. Все, что сейчас зарабатывает Тарасов на рекламных контрактах — достижение Оли, если бы не она, то откуда бы он взял больше миллиона подписчиков? Хотя именно он упрекал за то, что она слишком много времени уделяет соцсетям, упрекал тем, чем сейчас пользуется и на что живет. Диме давно пора сказать спасибо, что Оля кормит всю его большую семью, ведь сейчас он хорошо зарабатывает на рекламе в соцсетях, где для поднятия охватов периодически, в разделе «вопрос-ответ» поднимают тему Оли, еще и песни ее слушает!» — с гневом заключила бизнесвумен.