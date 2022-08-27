Появились подробности о попавшей под обстрел в ДНР российской телеведущей
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Появились подробности о попавшей под обстрел в ДНР российской телеведущей

Появились подробности о попавшей под обстрел в ДНР российской телеведущейПопавшая под обстрел гостиницы в Донецке телеведущая Барановская не пострадала

Известная российская телеведущая Юлия Барановская, которая попала под обстрел в Донецке, не пострадала. Об этом сообщил директор журналистки Петро Шекшеев, его цитирует ТАСС.

«Сегодня ночью около пяти утра раздались несколько взрывов. Гостиница, где спала Юля [Барановская], Park Inn — это гостиница, где останавливаются все московские гости, самая тихая часть Донецка, попала под обстрел. Всех спустили в убежище в подвал, они там просидели около часа, если быть точным, 45 минут», — поделился подробностями инцидента директор Барановской.

Из-за обстрела в 10-20 метрах от гостиницы образовались воронки, оборваны линии электропередач, также загорелось дерево, сообщил Шекшеев.

О том, что Барановская попала под обстрел, стало известно 27 августа. Журналистка работала в ДНР над проектом «Женщины Донбасса», в котором рассказывается 30 историй женщин, жизнь которых изменилась за последние 8,5 года.

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По материалам: lenta.ru

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