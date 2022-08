Показали геймплей Wreckreation — гонки в открытом мире от создателей Burnout и Need for Speed

Вадим Карасев





Пару недель назад издательство THQ Nordic анонсировало новую гоночную аркаду — игру Wreckreation. Проект от студии Three Fields Entertainment создается командой, в которой есть немало разработчиков, работавших над Burnout и серией Need for Speed.

На Gamescom 2022 портал IGN получил возможность провести интервью с разработчиками Wreckreation и опубликовать геймплейную демонстрацию гоночной аркады. Видео можно посмотреть ниже, гонка Wreckreation старается сочетать в себе все лучшее от популярных гоночных аркад: открытый мир, повреждения автомобилей, элементы «песочницы».

Даты релиза у Wreckreation пока нет, игру планируют выпустить на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.