Показали геймплей Wreckreation — гонки в открытом мире от создателей Burnout и Need for Speed
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Показали геймплей Wreckreation — гонки в открытом мире от создателей Burnout и Need for Speed

Показали геймплей Wreckreation — гонки в открытом мире от создателей Burnout и Need for Speed


Пару недель назад издательство THQ Nordic анонсировало новую гоночную аркаду — игру Wreckreation. Проект от студии Three Fields Entertainment создается командой, в которой есть немало разработчиков, работавших над Burnout и серией Need for Speed.

На Gamescom 2022 портал IGN получил возможность провести интервью с разработчиками Wreckreation и опубликовать геймплейную демонстрацию гоночной аркады. Видео можно посмотреть ниже, гонка Wreckreation старается сочетать в себе все лучшее от популярных гоночных аркад: открытый мир, повреждения автомобилей, элементы «песочницы».


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Даты релиза у Wreckreation пока нет, игру планируют выпустить на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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