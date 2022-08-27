После длительного отпуска Алла Пугачева вернулась в Россию

До сентября остаются считанные дни, и многие уже начинали сомневаться, что Алла Борисовна сдержит обещание и вернется. Сегодня дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео с Пугачевой, которая выходит из своего автомобиля марки «Роллс-Ройс».





При виде Примадонны дизайнер не смог сдержать своего удивления. Он радостно поприветствовал певицу.

«Глазам не верю! Неужели, в самом деле», – встречает Игорь Аллу Борисовну.

В ответ на это Алла Борисовна сообщила, что уже давно вернулась, но не могла собраться. Примечательно, что детей на видео нет, но, возможно, они остались дома. Максима Галкина на видео тоже не видно, однако это и понятно. Сейчас юморист гастролирует по странам Европы, а весной следующего года планирует отправиться с концертами в США.





Напомним, что после неосторожных высказываний Максим Галкин спешно покинул Россию, забрав с собой свою супругу и детей. Сначала пара отправилась в Израиль и осела там на некоторое время. Ходили слухи, что супруги уже подыскивают школу для Лизы и Гарри в этой стране. Затем Галкин и Пугачева отправились в Юрмалу, в Латвию.

Информацию о том, что Алла Борисовна вернется, сообщила сама артистка еще весной этого года. По ее словам, детям Лизе и Гарри 1 сентября нужно идти в школу, и на этот период она анонсировала прибытие. Эту информацию подтверждали и другие знаменитости, в числе которых был и Игорь Гуляев, и журналистка Алена Жигалова. Последняя утверждала, что за элитную гимназию, в которой учатся дети Пугачевой, уже внесена оплата за год (более 3 млн. рублей), и терять эти деньги пара не намерена.