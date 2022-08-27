Праздник Успение Богородицы: о чем просят верующие Богоматерь и какие молитвы можно читать дома
Молиться Богоматери можно в любой день, но в праздник все молитвы будут намного сильнее и она их обязательно услышит. В этот день верующие могут просить святую о помощи и защите.
История и традиции дня Успение Пресвятой Богородицы
По давно сложившейся традиции, праздник Успение Пресвятой Богородицы ежегодно приходится на 28 августа. Как раз в это время заканчивается Успенский пост и люди могут разговляться. В сам праздник к пище нет никаких запретов, поэтому можно смело есть то, что пожелают.
В этот день принято ходить в храм, чтобы побывать на богослужении и освятить урожай. После возвращения из него можно устроить застолье, пригласив к себе в гости близких людей и родственников либо же отправиться к ним.
Принято угощать нуждающихся, помогать им, проявлять доброту, милосердие и заботу. В обязательном порядке следует раздать милостыню нуждающимся.
У каждой хозяйки имеются свои обязанности в данный день. Если она засолит 28 августа огурцы, то они получатся особенно вкусными и будут радовать семью на протяжении всей зимы.
Особое внимание в данную ночь следует обращать на сны. То, что приснится в эту ночь, в скором времени сбудется. Если же сон окажется плохим, то нужно рассказать его текущей воде и тогда он не сбудется.
О чем можно просить Богородицу в праздник Успение
Православные верующие в праздничный день могут просить Богородицу о защите, помощи, счастливой семейной жизни. Стоя перед иконой святой, можно рассказать обо всех тревогах, испытаниях, трудностях и колебаниях.
Есть много случаев, когда Богородица слышала просьбы молящихся и помогала им. Нередко Богоматерь является во снах и дает людям подсказки. Молиться святой также можно:
- когда следует укрепить веру;
- преодолеть страх;
- когда кто-то из родных страдает от какого-либо недуга;
- когда нужна помощь в избавлении от вредных привычек;
- если требуется защита от клеветы.
Богородице можно молиться не только в трудные периоды жизни, но и в моменты радости. Читать молитвы святой можно хоть ежедневно.
Но молитва должна идти от чистого сердца и быть искренней. Богородица поможет тем людям, которые живут в вере и соблюдают все традиции.
Какие молитвы следует читать на Успение
Есть много молитв, которые можно читать Богородице, но в Успение выделяют главные из них:
Что запрещено делать в Успение Богородицы
В праздничный день есть свои запреты, которых необходимо придерживаться, а именно:
- женщинам нельзя ругаться и спорить со своим супругом, иначе это может привести к разрыву отношений или к измене;
- планировать свадьбу и венчаться;
- думать о плохом;
- сквернословить, завидовать и провоцировать конфликты;
- избегать пользования острыми предметами. Если человек уколется в праздник, то это может привести к беде;
- заниматься рукоделием и брать нож без надобности.
Незамужним женщинам нельзя стричься в праздник, иначе они не смогут найти вторую половинку.