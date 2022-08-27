Прилучный о Брутян: «Мы встретились в торговом центре, поужинали и через три дня я предложил пожениться»

Влюбленные расписались еще в мае, а шикарный банкет закатили лишь два дня назад. Более того, пара венчалась в Армении. Актер настолько уверен в избраннице, что позвал ее замуж не раздумывая.

25 августа отгремела свадьба Павла и Зепюр. Один только банкет обошелся жениху в пять миллионов рублей. Платье невесты весило около 20 килограммов. Белоснежный торт в тон декораций, живописная локация и танцы под живое исполнение Стаса Михайлова. Торжество по случаю второй женитьбы Прилучного разительно отличалось от первой скромной и тихой свадьбы с Агатой Муцениеце.

К слову, роман с 26-летней Брутян развивался стремительно. Если Павел когда-то решил жениться на Агате после трех месяцев общения, то для серьезного шага с Зепюр артисту хватило и того меньше — трех дней.

«Она снималась у меня в «Клетке» первой, мы там задружились, заобщались. С праздниками друг друга поздравляли. И потом просто встретились в торговом центре случайно и что-то зацепились глазами, поужинали, и через три дня я ей предложил пожениться. Я прям почувствовал ее. Я настолько понял, что это мой человек и я в ней уверен. Даже не сомневался. Три дня я не очень спал и думаю: «Надо, да!» И через месяц мы расписались, даже меньше. И у нее тоже самое абсолютно. Мне хотелось, чтобы Зиппи была в статусе моей супруги. У нее хорошее правильное армянское воспитание», — поделился звезда сериала «Мажор».

34-летний актер признался, что познакомился с Брутян будучи в браке с первой супругой — Агатой Муцениеце. Прилучный заверил, что несмотря на симпатию, сохранял верность жене, а отношения с Зепюр носили лишь дружеский характер. Но это не мешало Павлу восхищаться начинающей актрисой.

«Я всегда смотрел на нее и мне очень нравилось как она ведет себя, как она ставит себя с мужчинами. Но она никогда не даст к себе подойти, что-то сделать не так, как-то по-хамски. Она себя очень правильно несет. И мне это так сильно нравилась, думал: «Молодец какая». То есть она скромная, о ней можно разговаривать часами на самом деле. Она мне нравилась по-человечески очень, правда. Думал: «Вот она была бы постарше, такая девчонка красивая», — разоткровенничался Прилучный в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.