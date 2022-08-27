Прилучный женился, а обвиняют в этом его бывшую жену

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись еще год назад. За это время у актера случился роман с «папиной дочкой» Мирославой Карпович, от которого он, впрочем, открестился в недавнем интервью. А затем Прилучный и вовсе женился на своей коллеге по фильму «В клетке» Зепюр Брутян.

По слухам, свадьба со жгучей брюнеткой состоялась еще в мае, но пара никак не комментировала свои отношения. Просто фото становились все откровеннее, и фанаты начали замечать, что влюбленные проводят вместе время и на съемках, и на отдыхе, и дома. Павел и Зепюр поначалу все списывали на пиар-акцию, но недавно стало окончательно известно о серьезности отношений – в сеть попали фото со свадьбы актеров.

«Я больше не планировал жениться. Но когда встретил ее, сразу понял — это абсолютно мой человек и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям», - отмечал Павел Прилучный в своем интервью. - «Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что все серьезно».

Правда, в таком повороте событий ярые фанаты пары обвинили бывшую жену Прилучного Агату Муцениеце. Причем сама экс-супруга не была замечена ни в каких романах: она тяжело переживала развод с любимым супругом, долго приходила в себя и восстанавливалась, а сейчас занята исключительно детьми и работой. Но почему-то некоторые пользователи «накинулись» на нее с негативными комментариями, обвиняя во всех грехах.

«Никакая вы не мудрая! Все ваши советы кому нужны, если все так глупо получилось в вашей жизни. Были бы умнее, никогда бы не произошло этого страшного развода», «Павел женился! Никогда не простим тебе! Упустила такого мужа, мужчину, отца!», «Павел женился на очень красивой девушке, но в этом виноваты только Вы сами!», - оставляют фолловеры гневные комментарии.





Агата никак не комментирует данное событие, и старается не обращать внимания на подобный негатив. Практически сразу после разрыва Муцениеце перебила татуировку на безымянном пальце правой руки – у обоих супругом там красовалось тату обручального кольца. На свадьбе с Зепюр внимательные поклонники заметили, что Павел тоже решил избавиться от татуировки, только Прилучный вообще свел ее со своего пальца.