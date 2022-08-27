Прилучный женился, а обвиняют в этом его бывшую жену
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Прилучный женился, а обвиняют в этом его бывшую жену

Прилучный женился, а обвиняют в этом его бывшую жену

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись еще год назад. За это время у актера случился роман с «папиной дочкой» Мирославой Карпович, от которого он, впрочем, открестился в недавнем интервью. А затем Прилучный и вовсе женился на своей коллеге по фильму «В клетке» Зепюр Брутян.

По слухам, свадьба со жгучей брюнеткой состоялась еще в мае, но пара никак не комментировала свои отношения. Просто фото становились все откровеннее, и фанаты начали замечать, что влюбленные проводят вместе время и на съемках, и на отдыхе, и дома. Павел и Зепюр поначалу все списывали на пиар-акцию, но недавно стало окончательно известно о серьезности отношений – в сеть попали фото со свадьбы актеров.

«Я больше не планировал жениться. Но когда встретил ее, сразу понял — это абсолютно мой человек и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям», - отмечал Павел Прилучный в своем интервью. - «Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что все серьезно».

Правда, в таком повороте событий ярые фанаты пары обвинили бывшую жену Прилучного Агату Муцениеце. Причем сама экс-супруга не была замечена ни в каких романах: она тяжело переживала развод с любимым супругом, долго приходила в себя и восстанавливалась, а сейчас занята исключительно детьми и работой. Но почему-то некоторые пользователи «накинулись» на нее с негативными комментариями, обвиняя во всех грехах.

«Никакая вы не мудрая! Все ваши советы кому нужны, если все так глупо получилось в вашей жизни. Были бы умнее, никогда бы не произошло этого страшного развода», «Павел женился! Никогда не простим тебе! Упустила такого мужа, мужчину, отца!», «Павел женился на очень красивой девушке, но в этом виноваты только Вы сами!», - оставляют фолловеры гневные комментарии.


Агата никак не комментирует данное событие, и старается не обращать внимания на подобный негатив. Практически сразу после разрыва Муцениеце перебила татуировку на безымянном пальце правой руки – у обоих супругом там красовалось тату обручального кольца. На свадьбе с Зепюр внимательные поклонники заметили, что Павел тоже решил избавиться от татуировки, только Прилучный вообще свел ее со своего пальца.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Сербия и Косово договорились о въездных документах
Сербия и Косово договорились о въездных документах
В российском городе автомобилист ударил ножом другого водителя из-за замечания
В российском городе автомобилист ударил ножом другого водителя из-за
Вернувшаяся в Россию Алла Пугачева рассказала о своих планах
Вернувшаяся в Россию Алла Пугачева рассказала о своих планах
Вестник DeFi: арест разработчика Tornado Cash и запуск третьей версии Compound
Вестник DeFi: арест разработчика Tornado Cash и запуск третьей версии
Прилучный женился, а обвиняют в этом его бывшую жену
Прилучный женился, а обвиняют в этом его бывшую жену
Появились подробности о попавшей под обстрел в ДНР российской телеведущей
Появились подробности о попавшей под обстрел в ДНР российской
Как подготовиться и когда ожидать магнитные бури в сентябре 2022 года
Как подготовиться и когда ожидать магнитные бури в сентябре 2022 года
Депутат Госдумы заявил об угрозе дефицита жестяных крышек в России
Депутат Госдумы заявил об угрозе дефицита жестяных крышек в России
Как подключиться к РНИС: особенности цифрового трекера
Как подключиться к РНИС: особенности цифрового трекера
Миллиардеры потеряли больше 30 миллиардов долларов после выступления главы ФРС
Миллиардеры потеряли больше 30 миллиардов долларов после выступления
На российской дороге в аварии с участием микроавтобуса погиб ребенок
На российской дороге в аварии с участием микроавтобуса погиб ребенок
В Кировской области построят новые спортобъекты в рамках федпроекта "Бизнес-спринт"
В Кировской области построят новые спортобъекты в рамках федпроекта

Топ на сегодня

Медведев назвал цель спецоперации на Украине
Медведев назвал цель спецоперации на Украине
Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины
Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины
Основатель Synthetix предложил ограничить эмиссию токенов 300 млн SNX
Основатель Synthetix предложил ограничить эмиссию токенов 300 млн SNX
Кристина Бухынбалтэ заявила, что не любит Ваню Барзикова и поставила точку в отношениях
Кристина Бухынбалтэ заявила, что не любит Ваню Барзикова и поставила
Алексей Адеев ушёл с Дом-2, но будет иногда наведываться в гости
Алексей Адеев ушёл с Дом-2, но будет иногда наведываться в гости

Еще по теме

Павел Прилучный прокомментировал свадьбу с Зепюр Брутян: "Я готов был сделать ей предложение в первый день"
Прилучный о свадьбе с Брутян: «Не планировал жениться, но ей готов был сделать предложение в первый день»
Павел Прилучный женился в Армении
Павел Прилучный продемонстрировал обручальное кольцо