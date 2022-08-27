Применение таможенной процедуры переработки облегчили
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Применение таможенной процедуры переработки облегчили

Применение таможенной процедуры переработки облегчили

С 27 августа вступает в силу закон, согласно которому упрощается применение таможенной процедуры переработки товаров на таможенной территории Российской Федерации, в том числе для ремонта товаров, ранее поставленных на экспорт.

Переработка на территории таможни проводится для ремонта, обрабатывания, установки, сборки или подгонки товаров зарубежного производства, ввезенных на территорию ЕАЭС с тем, чтобы в дальнейшем вывезти оттуда измененные продукты. Продукты, полученные вследствие переработки, после вывоза получают статус иностранных.

Теперь у участников внешнеэкономической деятельности есть возможность в отдельных случаях указывать в заявлении на переработку товаров диапазон значений для норм выхода продуктов переработки. Они смогут уточнить показатели перед завершением процедуры. Это касается случаев, когда нормы выхода зависят от химического состава либо физического состояния товаров или комплектации продуктов переработки.


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По материалам: pnp.ru

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