Про будущее Halo Infinite планируют рассказать на следующей неделе

Вадим Карасев





Студия 343 Industries успешно стартовала с игрой Halo Infinite, и на начальных этапах разработчики явно демонстрировали, что находятся в тесном контакте с игроками. Однако, в последние месяцы коммуникации между создателями шутера и игроками сократились практически до минимума, за что многие поклонники Halo Infinite критикуют разработчиков. Игра не только не получает нового контента, но и разработчики не могут исправить некоторые критические проблемы.

После очередной волны критики со стороны игроков комьюнити-менеджер студии 343 Industries Брайан Джаррад сообщил, что команда готовит материал, в котором расскажет о будущем Halo Infinite:

Мы вот-вот собираемся выбраться из этого кокона [затяжного молчания]. Готовится апдейт, который мы опубликуем на следующей неделе — в нем расскажем, что ждать игрокам в ближайшие месяцы. Как только мы войдем в ритм, то будем делиться новостями как можно чаще.

Напомним, игроки ждут не только нового контента для многопользовательских режимов, но и релиз кооператива Halo Infinite, плюс режима Forge.