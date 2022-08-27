Раскрыты требования России к итоговому докладу конференции ДНЯО
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Раскрыты требования России к итоговому докладу конференции ДНЯО

Раскрыты требования России к итоговому докладу конференции ДНЯОЗлаувинен: Россия на конференции ДНЯО требовала внести поправки о Запорожской АЭС

Россия требовала внесения поправок в пункты итогового документа Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые касались Запорожской АЭС и Будапештского меморандума. Требования Москвы раскрыл на брифинге председатель конференции Густаво Злаувинен, передает РИА Новости.

По его словам, российская делегация заявила, что не согласится с текстом документе, если в него не будут внесены «очень важные изменения, касающиеся ситуации на ядерных объектах Украины, находящихся под контролем России».

«Я попытался посмотреть, примут ли это другие делегации. Этого не произошло», — добавил Злаувинен.

Ранее Злаувинен сообщил, что участники обзорной конференции ДНЯО не согласовали итоговый документ, поскольку не смогли прийти к консенсусу по содержательной части.

Заместитель главы российской делегации Андрей Белоусов указал на то, что в проекте итогового документа конференции не отражена проблема развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он также обвинил Украину и ее кураторов в отсутствии финального позитивного консенсуса по итогам обзорной конференции.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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