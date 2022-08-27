Реклама смесей должна будет напоминать о пользе грудного вскармливания

В рекламе детских молочных смесей должны будут обязательно говорить или писать о преимуществах грудного вскармливания младенцев. Такой закон вступает в силу 27 августа.

Раньше в законе «О рекламе» для компаний, продвигающих молочные смеси, уже были установлены некоторые ограничения. В том числе, реклама детского питания не должна была утверждать, что искусственное вскармливание лучше естественного.

Теперь в закон добавили норму, по которой реклама смесей, используемых в качестве заменителей женского молока, должна обязательно содержать утверждение о преимуществах грудного вскармливания. То же касается других продуктов для кормления ребенка в первый год жизни.





По данным Всемирной организации здравоохранения, грудное молоко — это не только самое безопасное питание для младенца. Оно также содержит антитела, которые помогают защитить ребенка от многих распространенных детских болезней. Грудное молоко влияет на интеллект малыша, снижает риски диабета и ожирения в более позднем возрасте, утверждают в ВОЗ. А у женщин, которые кормят грудью, снижается риск рака груди и яичников.



