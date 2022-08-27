Рекордную засуху в Европе устроила "Девочка"

Вадим Карасев

Из-за отсутствия осадков и резкого увеличения температуры воздуха высыхают реки в Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в США. Если тенденция продолжится, текущая засуха может стать самой катастрофической для Европы за последние 500 лет.

Как отмечают очевидцы, самую длинную реку Франции, Луару, теперь можно перейти вброд. Из-за климатических изменений песчаные отмели, которые видны невооруженным глазом, тянутся гораздо дальше обычного, большие острова в русле соединяются с берегом, а в некоторых местах люди могут практически перейти с одного берега на другой пешком.

"Притоки Луары полностью высохли. Это беспрецедентно", - заявил Эрик Соке, глава отдела гидрологии Национального института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Франции (INRAE).

Со схожими проблемами сталкивается Германия: Рейн, вторая по величине река Европы, с каждым днем становится все более непроходимой для движения барж. По информации Европейского космического агентства, уровень воды в Рейне падает вследствие резкого потепления при отсутствии осадков, что мешает торговым судам идти по реке на полную мощность.

Засуха подводит Европу к экономическим трудностям: Рейн, протекающий от Альп к Северному морю, в современном мире столь же важен для торговли, как и столетиями ранее. По водоему доставляются различные товары: от зерна и продовольствия до химикатов и угля. Из-за понижения уровня воды грузовые суда уменьшают нагрузку, чтобы не сесть на мель. Теперь они нагружены всего на 25-35% от всей вместимости. В Европейском космическом агентстве подчеркивают, что большая часть Европы в данный момент ощущает последствия сухого и жаркого лета в виде лесных пожаров и засухи.

Жители Европы могут погулять по дну рек, которые еще недавно были полноводными

Глубина самой длинной реки Италии уменьшилась на два метра относительно нормы, что наносит ущерб посевам. Как пишет британское издание Guardian, "некогда могучие реки", протекающие по всей Европе, становятся "ручейками". Если засуха затянется, изменение климата драматически повлияет на промышленность, темпы грузоперевозок, энергетику и производство продуктов питания. Сбои в логистике, в свою очередь, приведут к росту цен на коммунальные услуги.

В Сербии обмеление Дуная привело к тому, что из-под воды показались затонувшие в годы Второй мировой войны немецкие корабли. Река стала частично непригодна для судоходства из-за сильнейшей засухи в Европе. В реках Чехии, Нидерландов и Германии из-под воды показались так называемые "голодные камни". В средние века они служили отметками критического понижения воды и, соответственно, предвестниками голода.

Европейская засуха уже оценивается как сильнейшая за 500 лет

Причину, по которой мелеют европейские реки, в профессиональных кругах называют "Ла-Нинья" (с испанского – "девочка"). "Девочка" – явление, когда тихоокеанская вода возле экватора поднимается из глубин, а сам океан становится холоднее нормы. В таком случае с поверхности водоемов испаряется меньше воды, и впоследствии выпадает меньше осадков. Противоположный случай – "Эль-Ниньо" (с испанского – "мальчик"), когда потепление мирового океана приводит к увеличению осадков.

Наиболее яркая "девочка" последних лет случилась в 2010 году: россиянам лето того года запомнилось аномально небольшим количеством осадков и пожарами на подмосковных торфяниках. Тогда, как и в августе 2022-го, москвичи ощущали неприятный запах гари в воздухе и наблюдали задымление.