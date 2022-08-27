Саша Черно отрезала второй подбородок – неприятные фото из операционной

Ради внешности мечты Саша Черно, кажется, готова на все. Сегодня бывшая участница «ДОМа-2» перенесла очередное хирургическое вмешательство. Если же раньше звезда реалити акцентировала внимание на теле, то теперь добралась до лица.

29-летняя Саша Черно усердно избавляется от лишнего веса. Экс-участница скандального проекта сидит на диетах, ведет активный образ жизни и... ложится под нож врачей. За последний год женщина сбросила 50 килограммов и это не предел!

Звезда реалити-шоу вновь обратилась к хирургу, решив отрезать второй подбородок. В личном блоге Саша поделилась первыми снимками после процедуры. «Я все-таки убрала комки биша, сделала липосакцию второго подбородка и шеи. В понедельник расскажу подробности», — уточнила она.

В планах Черно избавиться и от лишних складок на теле, правда, пока специалисты не берутся ее оперировать. «Не хотят из-за живота, потому что в нем очень много жира… Все остальное мне можно делать хоть сейчас», — рассказала бывшая участница «ДОМа-2».

Несмотря на страдания и боли, Саша расстраивается, видя отражение в зеркале. Брюнетка хочет как можно скорее достичь желаемого эффекта и прекратить манипуляции с внешностью. При этом звезда Сети понимает, чтобы обрести идеальную фигуру нужно трудиться и трудиться.

«Мне надоело быть жирной с висящими титьками. Я уже хочу сделать абдоминопластику и грудь, и руки. Но мне надо скинуть еще примерно 30-40 килограммов, это еще год. Я устала. Я чувствую себя уверенней, чем раньше, но не так уверено, как хотелось бы, — откровенничала недавно Черно. — Я понимаю, что килограммы набирались много-много лет. Уходят очень сложно. Но почему нет волшебной палочки, чтобы просто раз и все — худая и подтянутая».