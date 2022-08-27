Сати Казанова призналась, не сыграла свадьбу

Певица Сати Казанова поделилась подробностями романа с Алексеем Кабановым. Одна из самых ярких участниц первого сезона «Фабрики звезд» Сати Казанова дала интервью Яне Чуриковой, в котором раскрыла подробности романа с Алексеем Кабановым. В 2002 году на Первом канале стартовал проект «Фабрика звезд». На протяжении нескольких месяцев вся страна наблюдала, как вчерашние мальчишки и девчонки становились артистами. Среди них были и Алексей Кабанов — любимчик девчонок, и Сати Казанова — секс-символ проекта. Еще во времена съемок в звездном доме все стали говорить об их романе, хотя позже Кабанов переключился на другую участницу — Машу Алалыкину. Правда, по его словам, никаких чувств там не было. А вот с Сати у Леши закрутилось все позже — таблоиды писали, что во время гастролей пара сильно сблизилась и проводила вместе круглые сутки. Что же по этому поводу думает Сати?«Что было с Кабановым? Что было, то сплыло! Я женщина замужняя, поэтому отказываюсь говорить о прошлом. Ну, было. И слава Богу! Леша хороший парень, кремень. Хорошо, что мы дружим», — сказала Казанова во время интервью для проекта «Фабрика» с Яной Чу. По ее словам, во время гастролей «было все». Так как 20 молодых людей почти полтора года гастролировали в одном автобусе. Сати с юмором вспоминала многочисленные пьянки, гулянки, а также концертную деятельность. Для вчерашней студентки все было ново. Интересно, что затем Чуриковой все же удалось вывести Казанову на чистую воду и выведать у нее подробности романа. Так, она предположила — между Лешей и Сати все было так серьезно, что не за горами была и свадьба. «Нет, кстати. До предложения дело не дошло», — отрезала Сати.